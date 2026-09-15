Αλγκουαθίλ: «Είχα μιλήσει στο παρελθόν με τον Βαλβέρδε για τον Ολυμπιακό»

Το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στον πάγκο του Ολυμπιακού αναμένεται να κάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με τους «ερυθρόλευκους» να κοντράρονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική του Europa League.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι για τους κινδύνους που κρύβει η αναμέτρηση, για το τι τον έπεισε να πει το «ναι» στην πρόταση του Ολυμπιακού να αναλάβει, αλλά και για τις σχέσεις του με τους προηγούμενους Βάσκους προπονητές των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν έχει μιλήσει με τους Βάσκους προπονητές που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό: «Έχω απεριόριστη εκτίμηση για τον Ερνέστο και τον Μεντιλίμπαρ. Και με τους δύο έχω επαφές, αλλά με τον Μεντιλίμπαρ δεν έχω μιλήσει από όταν ήρθα εδώ, δεν το βρίσκω σωστό. Με τον Ερνέστο είχα μιλήσει στο παρελθόν για το πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος. Ελπίζω όταν φύγω μετά από πολλά χρόνια να έχετε την ίδια εκτίμηση».

Για την 11αδα και την παρουσία του Έσε: «Για την 11άδα έχω καταλήξει λίγο ή πολύ. Μένει άλλη μία προπόνηση όχι για να μην σας πω για τον Σαντιάγκο. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να δουλέψω μαζί με την ομάδα. Να δοκιμάσουμε ιδέες για να βοηθήσουμε την ομάδα. Ανεξάρτητα από το τι έγινε στο προηγούμενο ματς που χάσαμε, πάντα θα κάνω το καλύτερο για την ομάδα».

Για το αν υπάρχει μυστική συνταγή στις νικηφόρες ευρωπαϊκές του πρεμιέρες: «Δεν το ήξερα αυτό. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε το παρελθόν ή το Conference. Αυτό που θέλουμε είναι να νικήσουμε αύριο. Οι απαιτήσεις του κόσμου, της ομάδας και των παικτών αλλά και οι δικές μου είναι πολύ μεγάλες. Δεν μας εξυπηρετεί να λέμε για τελικό αλλά το να νικήσουμε αύριο».

Για τη Γιαγκελόνια: «Έχω πολύ καλή εικόνα για τη Γιαγκελόνια. Πιέζει από τους εξτρέμ.Περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο. Θέλουμε να ανταπεξέλθουμε αμυντικά. Όταν να έχουμε τις ευκαιρίες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελσματικοί στην επίθεση».

Για την παρουσία του, αυτό το διάστημα και το πώς νιώθει ο ίδιος που ανέλαβε μια ομάδα ενώ έχει αρχίσει η σεζόν: Είναι πολύ απλή η απάντηση. Ήρθα στον Ολυμπιακό.