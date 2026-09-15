Έσε: «Η ομάδα μας έχει όλους ανάγκη, το Conference πέρασε»

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα για το Europa League με τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης», με την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να αφήνει πίσω της την γκέλα με τον ΟΦΗ και να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αναμέτρηση της Τετάρτης (16/09, 22:00).

Στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι, ο Σάντιαγκο Έσε αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με τους Πολωνούς, δίνοντας παράλληλα σύνθημα νίκης.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Σαντιάγκο Έσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την πρεμιέρα: «Η αλήθεια είναι πως το Conference League πέρασε, πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό, πρέπει να μιλάμε για το μέλλον.

Οι απαιτήσεις είναι υψηλές, μακάρι όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα, αλλά βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι.

Θα ήταν όμορφο να ξεκινήσουμε με νίκη ώστε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο».

Για το πρόβλημα στο σκοράρισμα: «Είμαστε όλοι εδώ και όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Σε όλους τους τομείς.

Η ομάδα μάς έχει όλους ανάγκη. Θα πρέπει και αύριο όχι μόνο να προσπαθούμε για το γκολ, αλλά για να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Ό,τι είναι καλό για τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να το κάνουμε».

Για τη Γιαγκελόνια: «Φυσικά το νιώθουμε. Όλοι θέλουμε να γυρίσουμε σε καλές εμφανίσεις και καλά αποτελέσματα. Ένα κακό αποτέλεσμα μας επηρεάζει, δεν μας αφήνει ήρεμους. Είχαμε λίγες ημέρες, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας ώστε τα πράγματα να πάνε καλύτερα.

Όλες οι ομάδες στη διοργάνωση είναι καλές και ανταγωνιστικές. Πρέπει να κάνουμε ένα καλό ματς, να είμαστε καλύτεροι από εκείνους ώστε να ξεκινήσουμε θετικά τη διοργάνωση».

Τι θα πει στους συμπαίκτες του πριν το παιχνίδι και αν θα είναι βασικός: «Και να τον ρωτήσετε (τον προπονητή) δεν θα πάρετε απάντηση. Δεν θέλω να μιλάω για το ευρωπαϊκό όχι γιατί δεν μου δίνει χαρά αλλά για να μην το συγκρίνουμε. Άλλη διοργάνωση και άλλες συνθήκες. Δεν ξεκινάμε με αυτό το σκεπτικό. Θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία αλλά και την ευθύνη για τη νίκη χωρίς να στεκόμαστε τι έχει γίνει στο παρελθόν».

Για τον Αρμάντο Γκονζάλες και τι πρέπει να κάνει για να προσαρμοστεί: «Αυτό που προέχει είναι η προσαρμογή. Πρέπει να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα του ζητήσουν γκολ και να δουλεύει για την ομάδα.

Κάνει δουλειά και είναι καλό παιδί. Είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε ώστε και εκείνος να βοηθήσει την ομάδα».