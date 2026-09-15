Παναθηναϊκός AKTOR: Οι αντιδράσεις των παικτών για τις νέες φανέλες - Ποια τους ξετρέλανε (video)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσίασε τις προηγούμενες ημέρες τις νέες φανέλες για τη σεζόν 2026-27.

Η εντός έδρας είναι πράσινη, ενώ η εκτός έδρας είναι λευκή, με την Ακρόπολη να δεσπόζει και στις δύο.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media της ΚΑΕ, οι παίκτες του Παναθηναϊκού σχολιάζουν τις νέες εμφανίσεις. Όλοι δείχνουν ενθουσιασμένοι και με τις δύο επιλογές, με κάποιους εξ αυτών να έχουν ξετρελαθεί ακόμα περισσότερο με τη λευκή.

Δείτε τις αντιδράσεις τους: