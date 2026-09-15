Σαλάχ - Εντίν: «Με έπεισε το πλάνο του Παναθηναϊκού, θα βοηθήσω να γίνουμε πρωταθλητές»

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των «πρασίνων».

Ο 24χρονος Μαροκινός αμυντικός στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε ότι ήρθε για να βοηθήσει το Τριφύλλι να πάρει το πρωτάθλημα, ενώ αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικές και κομβικές ήταν οι συζητήσεις που είχε με τους Στέφανο Κοτσόλη και Τζέικομπ Νίστρουπ για να κάνει την επιλογή του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ανάς Σαλάχ-Εντίν:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος στην Ελλάδα. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Γνώριζα ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Ελλάδα, με μεγάλη ιστορία και πάρα πολλούς φιλάθλους. Αυτό που με έκανε να έρθω ήταν το πλάνο που μου παρουσιάστηκε.

Μίλησα με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή και ήταν εκείνοι που με έπεισαν να έρθω. Ηταν πολύ σημαντικές οι συζητήσεις, καθώς με αυτούς τους ανθρώπους θα συνεργαστώ. Οι συνομιλίες που είχα μαζί τους με επηρέασαν θετικά και με έκαναν να έρθω. Ήταν πολύ θετικοί απέναντί μου.

Έχουμε πολύ μεγάλους στόχους για αυτή τη σεζόν και πρέπει να πετύχουμε αυτούς τους στόχους ως ομάδα. Παντού είναι διαφορετικά, είναι ένα διαφορετικό μέρος, διαφορετική πίεση, διαφορετική χώρα, διαφορετική πόλη. Και παντού μαθαίνεις κάτι καινούργιο. Και από όλους τους συλλόγους στους οποίους έχω αγωνιστεί, πήρα κάτι μαζί μου και εξελίχθηκα ως άνθρωπος και ως ποδοσφαιριστής. Είμαι ένας αριστερός μπακ που μπορεί να επιτεθεί και να αμυνθεί. Μπορώ να κάνω και τα δύο.

Είμαι γρήγορος, είμαι καλός με την μπάλα και αμυντικά είμαι δυνατός. Νομίζω ότι μπορώ να φέρω όλα αυτά τα στοιχεία στην ομάδα. Μπορώ να βοηθήσω πολύ την ομάδα και θα βοηθήσω πολύ την ομάδα. Ο προσωπικός μου στόχος για αυτή τη σεζόν είναι να κάνω μια εξαιρετική σεζόν. Θέλω να είμαι σημαντικός για την ομάδα. Θέλω να βοηθήσω πολύ την ομάδα.

Και οι στόχοι για την ομάδα είναι ότι πρέπει να γίνουμε πρωταθλητές. Πρέπει να κερδίσουμε το Κύπελλο, πρέπει να φτάσουμε μακριά στην Ευρώπη. Και γι’ αυτό ήρθα εδώ. Φυσικά (σ.σ. έχω μιλήσει με παίκτες από την ομάδα), ο Αζεντίν Ουναΐ, ο Ιμράν Λουζά και τα δύο παιδιά από την Ολλανδία (σ.σ. Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν). Το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ είναι επίσης μέρος της επιλογής μου. Θα με βοηθήσει να προσαρμοστώ γρήγορα.

Θα με βοηθήσει και στους αγώνες, μιλώντας μαζί τους, επειδή μιλάμε την ίδια γλώσσα. Και φυσικά θα με βοηθήσουν. Είναι πολύ καλά παιδιά, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους οπαδούς. Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας αυτή τη σεζόν, οπότε πάμε».