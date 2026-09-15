Γκαγκάτσης για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ: «Εύχομαι να επαναληφθεί η επιτυχία του EURO 2004»

Στη σημασία της ιστορικής επετείου, αλλά και στην ανάγκη να βρίσκεται το ποδόσφαιρο κοντά στη νέα γενιά, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας.

Γκαγκάτσης για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ: «Εύχομαι να επαναληφθεί η επιτυχία του EURO 2004»
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Η ΕΠΟ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, με τη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών. Στην πόλη πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, παρουσία του προέδρου της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, του Γενικού Γραμματέα Θεόδωρου Θεοδωρίδη, καθώς και προέδρων των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής ημέρας και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη φιλοξενία της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

Όσα ανέφερε ο Γκαγκάτσης:

«Καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη την ευρωπαϊκή οικογένεια. Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Ομοσπονδία, την Ελλάδα αλλά και για την πόλη να φιλοξενεί την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, αλλά και τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.

Επίσης, είναι ιδιαίτερη στιγμή για εμένα, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα.

Σήμερα είδατε ότι οι Legends ήρθαν να παίξουν με μικρά παιδιά ποδόσφαιρο. Έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλουμε να βλέπουμε.

Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης έχει αγκαλιάσει αυτή τη δράση, όπως άλλωστε και όλες όσες έχουν γίνει για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ και για την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA.

Εύχομαι τα επόμενα 100 χρόνια να είναι ακόμη καλύτερα και να επαναληφθεί η επιτυχία του EURO 2004».

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