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Βόλος – ΑΕΚ: Με τον κόσμο της η «Ένωση» στο Πανθεσσαλικό | Οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την 5η αγωνιστική της Super League, και σε ακόμα ένα εκτός έδρας ματς αναμένεται να έχει τη δυναμική υποστήριξη του κόσμου της.

Βαγγέλης Πάτας

Βόλος – ΑΕΚ: Με τον κόσμο της η «Ένωση» στο Πανθεσσαλικό | Οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια
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Μετά την «γκέλα» στην Τρίπολη, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει ακόμα μεγαλύτερη πίεση για το «διπλό» κόντρα στην ομάδα της Μαγνησίας.

Στην προσπάθειά της να επιστρέψει στα «τρίποντα», η «Ένωση» θα έχει τη δυναμική υποστήριξη του κόσμου της, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να γνωστοποιεί ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων. Οι «κιτρινόμαυροι», μέσω ανακοίνωσης, έδωσαν όλες τις λεπτομέρειες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2026-27, με αντίπαλο τον Βόλο ΝΠΣ, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (18:00) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα γίνουν μόνο διαδικτυακά και η τιμή τους είναι 20 ευρώ για το Βόρειο Πέταλο και 30 ευρώ για τα Ανατολικά Διαζώματα. Οι φίλοι της ομάδας μας μπορούν προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσα από τα ακόλουθα links:

Για το Βόρειο Πέταλο πατήστε ΕΔΩ.

Για τα Ανατολικά Διαζώματα πατήστε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο».

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