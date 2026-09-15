EuroLeague: Αλλαγές στους κανονισμούς για φάουλ, αντιαθλητικά και τεχνικές ποινές - Τα νέα δεδομένα

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε μία σειρά από αλλαγές και διευκρινίσεις στους κανονισμούς, οι οποίες θα εφαρμοστούν στο πρώτο EuroLeague Basketball SuperCup, αλλά και στις διοργανώσεις της EuroLeague και του EuroCup από τη σεζόν 2026/27.

Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η προσπάθεια για σουτ (act of shooting), ενώ καταργείται το αντιαθλητικό φάουλ και αντικαθίσταται από δύο νέες κατηγορίες παραβάσεων, το disruptive foul (φάουλ για να διακόψει τη ροή του παιχνιδιού) και το flagrant foul (βίαιη ή επικίνδυνη επαφή).

Οι τεχνικές ποινές χωρίζονται επίσης σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά περιπτώσεις όπως προσβλητική συμπεριφορά ή πρόκληση αντιπάλου και προσμετράται για αποβολή, ενώ η δεύτερη αφορά σε καθυστέρηση του παιχνιδιού και δεν προσμετράται για αποβολή.

Η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε μια σειρά αλλαγών στους κανονισμούς και διευκρινίσεων που θα ισχύσουν για το εναρκτήριο Euroleague Basketball SuperCup του 2026, καθώς και για τις σεζόν 2026-27 της EuroLeague και του BKT EuroCup.

Οι τροποποιήσεις αναθεωρούν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ενέργεια του σουτ και αντικαθιστούν το αντιαθλητικό φάουλ με δύο νέες κατηγορίες.

Παρακάτω περιγράφονται επίσης ορισμένοι καθιερωμένοι κανονισμοί της Euroleague Basketball που παραμένουν σε ισχύ για την τρέχουσα σεζόν.

Αλλαγές κανονισμών και διευκρινίσεις

Η ενέργεια του σουτ (act of shooting): ένα σουτ με άλμα ή άλλη προσπάθεια εν κινήσει ξεκινά πλέον τη στιγμή που ο παίκτης κινεί τους ώμους και την μπάλα προς τα πάνω, με κατεύθυνση το καλάθι, ενώ ο παίκτης πρέπει να βρίσκεται στο επιθετικό μισό του γηπέδου (frontcourt) για να προσμετρηθεί η προσπάθεια. Η διείσδυση προς το καλάθι αξιολογείται ξεχωριστά: η ενέργεια του σουτ ξεκινά συνήθως στο διάστημα μεταξύ της γραμμής των τριών πόντων και του καλαθιού, μόλις ο παίκτης ελέγξει την μπάλα και συνεχίσει την κίνηση του σουτ μέχρι την απελευθέρωσή της.

Οι νέες οδηγίες καλύπτουν επίσης συγκεκριμένες καταστάσεις: η επαφή κατά την κίνηση rip-through (side-to-side) θεωρείται πάντα φάουλ εκτός ενέργειας σουτ (φάουλ στο έδαφος) και όχι φάουλ σε προσπάθεια σουτ· η επαφή με το χέρι του σουτέρ κατά την ολοκλήρωση της κίνησης (follow-through) είναι νόμιμη μόνο αν είναι ελαφριά και συμβαίνει καθαρά μετά την απελευθέρωση της μπάλας, ενώ η επαφή στο πλάι του χεριού, στον καρπό, στο μπράτσο ή στο σώμα εξακολουθεί να συνιστά πάντα φάουλ· τέλος, αν ένας αμυντικός εισέλθει στον χώρο προσγείωσης του σουτέρ και το πόδι του σουτέρ πατήσει πάνω στο πόδι του αμυντικού, η παράβαση καταλογίζεται πλέον ως φάουλ αντιαθλητικής συμπεριφοράς με σοβαρή παράβαση’ (flagrant foul), αντί για το παλαιότερο ‘αντιαθλητικό φάουλ’.

Οι τεχνικές ποινές χωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες. Η Κατηγορία 1 προσμετράται για την αποβολή από τον αγώνα και καλύπτει περιπτώσεις όπως η προσβλητική συμπεριφορά, η πρόκληση αντιπάλου, η παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου παίκτη και η προσποίηση φάουλ (θέατρο). Η Κατηγορία 2 δεν προσμετράται για την αποβολή και καλύπτει την καθυστέρηση του παιχνιδιού, το κρέμασμα στη στεφάνη μετά από κάρφωμα και την παράνομη παρέμβαση στην πορεία της μπάλας (goaltending) από αμυντικό κατά την εκτέλεση της τελευταίας ελεύθερης βολής.

Το αντιαθλητικό φάουλ έχει αντικατασταθεί από δύο ξεχωριστές παραβάσεις. Το φάουλ διακοπής (disruptive foul) αφορά επαφή που διακόπτει τη ροή του παιχνιδιού και φέρνει τον αντίπαλο σε μειονεκτική θέση, χωρίς να είναι αρκετά σοβαρή ώστε να χαρακτηριστεί flagrant (π.χ. φάουλ για τη διακοπή αιφνιδιασμού ή για τη διακοπή του χρόνου στα τελευταία δευτερόλεπτα μιας περιόδου). Το flagrant foul αφορά επαφή που δεν αποτελεί νόμιμη ενέργεια μπάσκετ ή που χαρακτηρίζεται από απερισκεψία, βιαιότητα ή επικινδυνότητα. Και τα δύο επιφέρουν την ίδια ποινή με το παλαιότερο αντιαθλητικό φάουλ, αλλά μόνο το flagrant foul προσμετράται για την αποβολή.

Ένας παίκτης αποβάλλεται μετά από δύο τεχνικές ποινές Κατηγορίας 1, δύο flagrant φάουλ ή έναν συνδυασμό των δύο. Ένας προπονητής αποβάλλεται μετά από δύο προσωπικά τεχνικές ποινές Κατηγορίας 1 ή τρεις τεχνικές ποινές Κατηγορίας 1 που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του πάγκου, ανεξάρτητα από το αν και τα τρία χρεώνονται στον πάγκο ή αν ένα από αυτά χρεώνεται προσωπικά στον προπονητή.

Άλλοι κανόνες που πρέπει να γνωρίζετε για τη φετινή σεζόν

Αυτοί οι κανόνες δεν είναι καινούργιοι για τη σεζόν 2026-27, αλλά αποτελούν προσαρμογές της Euroleague Basketball που διαφέρουν από τους τυπικούς κανόνες της FIBA ​​και τείνουν να προκύπτουν όταν αμφισβητείται μια απόφαση:

Ημικύκλιο άμυνας (no-charge zone): ένας δευτερεύων αμυντικός που είναι τοποθετημένος εντός του ημικυκλίου μπροστά από το καλάθι και δεν πηδά κατακόρυφα για να αμυνθεί, θα χρεώνεται με φάουλ παρεμπόδισης (blocking foul) εάν συγκρουστεί μαζί του επιτιθέμενος παίκτης που εισέρχεται σε αυτόν τον χώρο ενώ βρίσκεται στον αέρα, εκτός εάν ο επιτιθέμενος δεν βρισκόταν στον αέρα κατά τη στιγμή της επαφής, ή είχε υποδεχθεί την μπάλα εντός του ημικυκλίου, ή προέταξε το πόδι, το γόνατο ή τον αγκώνα του.

Αμφισβήτηση απόφασης από προπονητή (coach challenge): οι πρώτοι προπονητές έχουν δικαίωμα για δύο τέτοιες ενέργειες ανά αγώνα, αλλά χάνουν τη μία εάν δεν τη χρησιμοποιήσουν εντός των πρώτων 38 λεπτών. Το challenge μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα για οποιαδήποτε περίπτωση περιλαμβάνεται στη λίστα των καταστάσεων που επιδέχονται επανεξέταση μέσω του συστήματος άμεσης επανεξέτασης (Instant Replay System), με μία εξαίρεση: οι προπονητές δεν μπορούν να αμφισβητήσουν το ποιος παίκτης διέπραξε ένα φάουλ. Οι διαιτητές μπορούν να επανεξετάσουν την ταυτότητα του παίκτη που υπέπεσε σε φάουλ με δική τους πρωτοβουλία για να διορθώσουν τυχόν λάθος καταγραφής, αλλά αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον προπονητή.

Ένας πρώτος προπονητής αποβάλλεται αυτόματα εάν ο ίδιος, ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που περιλαμβάνεται στη λίστα του πάγκου της ομάδας, εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο και παρεμποδίσει αιφνιδιασμό (fastbreak) της αντίπαλης ομάδας.

Οι διαιτητές δεν θα δίνουν πλέον προειδοποίηση πριν χρεώσουν τεχνική ποινή για τη συμπεριφορά ή για προσποίηση τραυματισμού/πτώσης (flopping). Οι προειδοποιήσεις διατηρούνται μόνο για περιπτώσεις καθυστέρησης του παιχνιδιού.

Συμπλοκές: εάν ξεσπάσει συμπλοκή, απαγορεύεται στους αναπληρωματικούς, στους παίκτες που έχουν αποκλειστεί και στο υπόλοιπο προσωπικό του πάγκου να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα αποβάλλονται αυτόματα εάν παρέμβουν για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της τάξης, εφόσον το σύστημα άμεσης επανεξέτασης επιβεβαιώσει ότι δεν συμμετείχαν ενεργά στη συμπλοκή.

Υπογραφή υπό διαμαρτυρία: μόνο ο πρώτος προπονητής μπορεί να υπογράψει το φύλλο αγώνα υπό διαμαρτυρία, και αυτό πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της πρώτης διακοπής του παιχνιδιού μετά την αμφισβητούμενη απόφαση. Εάν ο πρώτος προπονητής έχει ήδη αποβληθεί, την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει ο βοηθός προπονητή.

Τζάμπολ: οι αγώνες και οι παρατάσεις ξεκινούν με τζάμπολ στον κεντρικό κύκλο. Στη συνέχεια, η ομάδα που δεν κέρδισε την πρώτη κατοχή του αγώνα εκτελεί την επαναφορά για την έναρξη της 2ης και της 3ης περιόδου, ενώ η ομάδα που κέρδισε την πρώτη κατοχή εκτελεί την επαναφορά για την έναρξη της 4ης περιόδου. Οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να κινούνται κατά μήκος της τελικής γραμμής για την επαναφορά της μπάλας. Το τζάμπολ μεταξύ των δύο πλησιέστερων αντιπάλων χρησιμοποιείται επίσης σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως σε διπλή παράβαση κατά τη διάρκεια ελεύθερων βολών ή όταν ανατρέπεται απόφαση για παράβαση goaltending (παρεμπόδιση μπάλας σε τροχιά προς το καλάθι) σε φάση όπου καμία ομάδα δεν είχε την κατοχή της μπάλας τη στιγμή που σφυρίχτηκε η παράβαση.

Η Euroleague Basketball επανεξετάζει, διευκρινίζει και προσαρμόζει συγκεκριμένους κανονισμούς κάθε σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων για παίκτες, προπονητές και διαιτητές, ενώ παράλληλα συνεχίζει να προσφέρει στους φιλάθλους της τη διοργάνωση με τον υψηλότερο ανταγωνισμό και τη μεγαλύτερη δικαιοσύνη».