UEFA: Στο Μόναχο ο τελικός του Champions League το 2028 - Πού θα διεξαχθούν οι υπόλοιποι τελικοί

Στο Champions League, ο τελικός του 2028 θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Μπάγερν «Munich Football Arena», ενώ έναν χρόνο αργότερα, το 2029, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο «Camp Nou» της Μπαρτσελόνα.

Αντίστοιχα στο Europa League ο μεγάλος τελικός το 2028 θα διεξαχθεί το National Arena στο Βουκουρέστι ενώ το 2029 η διοργάνωση θα γίνει στο «National Stadium» του Βελιγραδίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προέκυψαν και οι έδρες που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των υπόλοιπων διοργανώσεων της UEFA. Ο τελικός του Women's Champions League του 2028 θα γίνει στο «Parc Olympique Lyonnais» στη Γαλλία, ενώ το 2029 στο National Stadium of Wales του Κάρντιφ.

Για το Super Cup επιλέχθηκε το η «Johan Cruyff ArenA του Άμστερνταμ και το 2028 η «Astana Arena», ενώ ο τελικός του Futsal Champions League του 2027 θα διεξαχθεί στην «Biel/Bienne Arena» της Ελβετίας.

Αναλυτικά οι έδρες των τελικών:

Champions League

2028: Munich Football Arena, Μόναχο

2029: Camp Nou, Βαρκελώνη

Europa League

2028: National Arena, Βουκουρέστι

2029: National Stadium, Βελιγράδι

Conference League

2028: Juventus Stadium, Τορίνο

2029: Puskás Aréna, Βουδαπέστη

Women’s Champions League

2028: Parc Olympique Lyonnais, Λυών-Ντεσίν

2029: National Stadium of Wales, Κάρντιφ

UEFA Super Cup

2027: Johan Cruyff ArenA, Άμστερνταμ

2028: Astana Arena, Αστάνα

Futsal Champions League