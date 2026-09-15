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ΑΕΚ: Η Ρέιντζερς σκέφτεται σοβαρά την αγορά του Πενράις, πριν το καλοκαίρι!

Ο Τζέιμς Πενράις έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις το πρώτο διάστημα παρουσία του στη Ρέιντζερς, η οποία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να πληρώσει τη ρήτρα και να τον αγοράσει από την ΑΕΚ, πριν από το φινάλε της τρέχουσας σεζόν.

ΑΕΚ: Η Ρέιντζερς σκέφτεται σοβαρά την αγορά του Πενράις, πριν το καλοκαίρι!
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Η παρουσία του Τζέιμς Πενράις στη Ρέιντζερς φαίνεται πως έχει αφήσει θετικό αποτύπωμα από το ξεκίνημα του δανεισμού του.

Όπως αναφέρει ο Εκρέμ Κονούρ, οι άνθρωποι της σκωτσέζικης ομάδας έχουν μείνει ικανοποιημένοι από όσα έχει δείξει ο 27χρονος αριστερός αμυντικός και εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν στην απόκτησή του, πριν ολοκληρωθεί η φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο Πενράις αγωνίζεται στη Ρέιντζερς ως δανεικός από την ΑΕΚ, με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του να ενισχύουν την προοπτική παραμονής του στη Γλασκώβη. Αν συνεχίσει στο ίδιο επίπεδο, οι Σκωτσέζοι αναμένεται να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς που προβλέπεται στη συμφωνία των δύο ομάδων.

Να θυμίσουμε ότι η Ρέιντζερς έδωσε 500.000 ευρώ για να πάρει δανεικό τον Σκωτσέζο μπακ, ενώ η οψιόν για να τον αγοράσει φτάνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

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