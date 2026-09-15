ΑΕΚ: Το αναλυτικό πρόγραμμα της «Ένωσης» στην GBL – Οι μέρες, οι ώρες και τα κανάλια

Γνωστό έγινε την Τρίτη (15/9) το πλήρες πρόγραμμα της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026/27, με την ΑΕΚ να μαθαίνει το αγωνιστικό της καλεντάρι.

Η «Ένωση» θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, υποδεχόμενη το Μαρούσι, ενώ στην πορεία της κανονικής περιόδου θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό. Η πρεμιέρα της Stoiximan GBL είναι προγραμματισμένη για τις 3 Οκτωβρίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ