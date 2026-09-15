ΑΕΚ: Το αναλυτικό πρόγραμμα της «Ένωσης» στην GBL – Οι μέρες, οι ώρες και τα κανάλια
Δείτε το πλήρες καλεντάρι της ΑΕΚ στη regular season της GBL, από την πρεμιέρα με το Μαρούσι έως την τελευταία αγωνιστική με την Καρδίτσα.
Γνωστό έγινε την Τρίτη (15/9) το πλήρες πρόγραμμα της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026/27, με την ΑΕΚ να μαθαίνει το αγωνιστικό της καλεντάρι.
Η «Ένωση» θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, υποδεχόμενη το Μαρούσι, ενώ στην πορεία της κανονικής περιόδου θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό. Η πρεμιέρα της Stoiximan GBL είναι προγραμματισμένη για τις 3 Οκτωβρίου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ
- 1η αγωνιστική (Σάββατο 3 Οκτωβρίου): ΑΕΚ – Μαρούσι (16:00, SPORTFM TV)
- 2η αγωνιστική (Σάββατο 10 Οκτωβρίου): Άρης – ΑΕΚ (17:30, ΣΚΑΪ)
- 3η αγωνιστική (Σάββατο 17 Οκτωβρίου): ΑΕΚ – Μύκονος Betsson (15:00, SPORTFM TV)
- 4η αγωνιστική (Σάββατο 24 Οκτωβρίου): ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (17:30, ΣΚΑΪ)
- 5η αγωνιστική (Σάββατο 31 Οκτωβρίου): Βίκος Ιωαννίνων – ΑΕΚ (15:00, SPORTFM TV)
- 6η αγωνιστική (Κυριακή 8 Νοεμβρίου): ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (13:00, SPORTFM TV)
- 7η αγωνιστική (Σάββατο 14 Νοεμβρίου): ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας (17:00, SPORTFM TV)
- 8η αγωνιστική (Σάββατο 21 Νοεμβρίου): Ηρακλής – ΑΕΚ (15:00, SPORTFM TV)
- 9η αγωνιστική (Σάββατο 5 Δεκεμβρίου): ΑΕΚ – Κολοσσός (17:00, ΣΚΑΪ)
- 10η αγωνιστική (Σάββατο 12 Δεκεμβρίου): Περιστέρι Betsson – ΑΕΚ (17:30, ΣΚΑΪ)
- 11η αγωνιστική (Κυριακή 20 Δεκεμβρίου): ΑΕΚ – Ολυμπιακός (13:00, ΣΚΑΪ)
- 12η αγωνιστική (Κυριακή 27 Δεκεμβρίου): Προμηθέας – ΑΕΚ (19:30, SPORTFM TV)
- 13η αγωνιστική (Κυριακή 3 Ιανουαρίου): ΑΕΚ – Καρδίτσα (13:00, SPORTFM TV)
- 14η αγωνιστική (Σάββατο 9 Ιανουαρίου): Δόξα Λευκάδας – ΑΕΚ
- 15η αγωνιστική (Σάββατο 16 Ιανουαρίου): ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- 16η αγωνιστική (Κυριακή 24 Ιανουαρίου): Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ
- 17η αγωνιστική (30 Ιανουαρίου): ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson
- 18η αγωνιστική (Σάββατο 6 Φεβρουαρίου): Κολοσσός – ΑΕΚ
- 19η αγωνιστική (Κυριακή 14 Φεβρουαρίου): Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- 20ή αγωνιστική (Σάββατο 6 Μαρτίου): ΑΕΚ – Βίκος Ιωαννίνων
- 21η αγωνιστική (Σάββατο 13 Μαρτίου): Μύκονος Betsson – ΑΕΚ
- 22η αγωνιστική (Σάββατο 20 Μαρτίου): ΑΕΚ – Προμηθέας
- 23η αγωνιστική (Σάββατο 27 Μαρτίου): Μαρούσι – ΑΕΚ
- 24η αγωνιστική (Σάββατο 3 Απριλίου): ΑΕΚ – Άρης
- 25η αγωνιστική (Σάββατο 10 Απριλίου): ΑΕΚ – Ηρακλής
- 26η αγωνιστική (Σάββατο 17 Απριλίου): Καρδίτσα – ΑΕΚ
COMMENTS