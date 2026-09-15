Ο Φάμπρεγκας αποθέωσε τον Δουβίκα: «Δεν είναι ο ίδιος παίκτης με όταν ήρθε»

Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάρμα με 2-1, με τον Έλληνα σέντερ φορ να έρχεται από τον πάγκο στο 64’ λεπτό στη θέση του Μόιζε Κεν.

Μάλιστα ο Τάσους Δουβίκας μπορεί να μην βρήκε ο ίδιος δίχτυα, ωστόσο συμμετείχε ενεργά στο δεύτερο γκολ της Κόμο για να «κλειδώσει» το τρίποντο, με το σουτ του να βρίσκει στον τερματοφύλακα της Πάρμα, Κόρβι, με τον Κάικι να στέλνει προ κενής εστίας την μπάλα στα δίχτυα.

Έτσι η αντίπαλος της ΑΕΚ συνέχισε τις νίκες στη Serie A και σκαρφάλωσε στην 3η θέση με 10 βαθμούς.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγκας στάθηκε στην εξέλιξη που βλέπει στο παιχνίδι του Τάσου Δουβικά και πόσο έχει βελτιωθεί απ’ όταν μετακόμισε στην Ιταλία.

«Ο Κεν πρέπει να δουλέψει όπως όλοι. Γνωρίζετε τον Μόιζε περισσότερο από εμένα. Ο Δουβίκας δεν είναι ο ίδιος παίκτης με όταν ήρθε. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Κεν. Ήρθε σε ένα περιβάλλον που του ζητά διαφορετικά πράγματα σε σχέση με τις ομάδες στις οποίες αγωνιζόταν στο παρελθόν. Χρειάζεται χρόνος, δουλειά και εξέλιξη. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αυτούς τους δύο ως επιθετικούς», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής.