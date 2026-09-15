Αλβέρτης: «Για τον Παύλο Γιαννακόπουλο και την οικογένειά μας»
Το δικό του κάλεσμα απηύθυνε ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, στους φίλους του Παναθηναϊκού, εν όψει του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης απηύθυνε το δικό του κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού εν όψει του «Παύλος Γιαννακόπουλος», με την ομάδα και τον κόσμο του «τριφυλλιού» να τιμά για μία ακόμα φορά τη μνήμη του κορυφαίοι διοικητικού παράγοντα της ομάδας.
«Για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, για τη φανέλα, για την οικογένειά μας. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το σπίτι μας γεμίζει. Κλείσε τη θέση σου τώρα», αναφέρει ο «Φράγκι».