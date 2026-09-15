Premier League: Πώς ο Μαρέσκα διαχειρίζεται την «πιο δύσκολη δουλειά στο ποδόσφαιρο»

Η Μάντσεστερ Σίτι από το καλοκαίρι κινείται στους ρυθμούς του Ένζο Μαρέσκα στην μετά Πεπ Γκουαρδιόλα εποχή, με τον Ιταλό τεχνικό να καλείται να διαχειριστεί την κληρονομιά και την τεράστια επιτυχία που άφησε πίσω του ο προκάτοχός του.

Στους πρώτους μήνες του στο Μάντσεστερ ως πρώτος προπονητής (αφού έχει διατελέσει και ως βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα τη σεζόν 2022/23) ο Μαρέσκα το κάνει να φαίνεται σαν μια απλή υπόθεση, ενώ βρίσκεται μόλις στην αρχή της θητείας του.

4 νίκες σε 4 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα αλλά και μια εκτός έδρας νίκη επί της Πόρτο με 0-2 στην πρώτη αγωνιστική του Champions League , συνιστούν το ιδανικό ξεκίνημα για τη Μάντσεστερ Σίτι με την μοναδική της ήττα μέχρι στιγμής να έρχεται από την Άρσεναλ στο Community Shield με 3-0.

Έχοντας κάνει το απόλυτο στην Πρέμιερ Λιγκ, «συγκατοικεί» στο ρετιρέ της βαθμολογίας με την Άρσεναλ και τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν ότι αυτές οι δύο ομάδες θα είναι και πάλι αυτές που θα παλέψουν για τον τίτλο.

Ο Μαρέσκα εξασφάλισε τη σημαντικότερη νίκη του μέχρι στιγμής με μια εντυπωσιακή νίκη με 0-1 επί της «μισητής» Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» την Κυριακή, παρά το γεγονός ότι έπαιξε το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Φιλ Φόντεν.

Οι παίκτες της Σίτι, ωστόσο, αντανακλούσαν τη στάση του προπονητή τους διατηρώντας την ψυχραιμία τους, και αυτή ακριβώς η ψυχραιμία αποτελεί το πιο εντυπωσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων του εβδομάδων στον πάγκο των «Πολιτών».

Χαλαρός με τα media και οι προπονήσεις με House μουσική

Ο Μαρέσκα, τον περασμένο Σεπτέμβρη, όταν βρισκόταν ακόμα στην Τσέλσι, είχε βρεθεί με 10 παίκτες ξανά μέσα στο «Ολντ Τράφορντ», όταν τότε ο Ρόμπερτ Σάντσεζ είχε αποβληθεί μετά από πέντε αγωνιστικά λεπτά.

Ο προπονητής αναγκάστηκε να κάνει αλλαγές εκείνο το βράδυ και φάνηκε να πανικοβάλλεται, πραγματοποιώντας δύο αλλαγές στα πρώτα επτά λεπτά, μετατρέποντας τον σχηματισμό σε πεντάδα στην άμυνα, χωρίς όμως να καταφέρει να κρατήσει το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος, φεύγοντας ηττημένος με 2-1.

Ένα χρόνο αργότερα, η απόφασή του να αξιολογήσει την κατάσταση πριν προβεί σε σημαντικές αλλαγές αποδείχθηκε κρίσιμη: η μετακίνηση του Ραγιάν Τσέρκι στη δεξιά πλευρά και η αντικατάστασή του στο ημίχρονο από τον Ιλιμάν Ντιάγιε αποτέλεσαν μια αξιοσημείωτη τακτική προσαρμογή και απτή απόδειξη πως ο Μαρέσκα «πήρε το μάθημά του» και ωρίμασε ακόμα περισσότερο προπονητικά.

«Πώς το λένε στα αγγλικά; «Happy wife, happy life». Για εμάς, ισχύει το «Happy Erling, happy life», δήλωσε ο Ιταλός, όταν ρωτήθηκε για το νικητήριο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ και τη συμβολή του αυτή τη σεζόν.

Τέτοιες χαρούμενες δηλώσεις από έναν χαμογελαστό Μαρέσκα στις συνεντεύξεις Τύπου έρχονται σε αντίθεση με τον προκάτοχό του Γκουαρδιόλα, ο οποίος συχνά φαινόταν σαν να προτιμούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού εκτός από το να αντιμετωπίζει τους δημοσιογράφους.

Τον Μάιο, που αποδείχθηκε ο τελευταίος μήνας του Γκουαρδιόλα στη Σίτι, ο Ισπανός ρωτήθηκε τι συμβουλή θα έδινε στον επόμενο προπονητή.

«Να είναι ο εαυτός του», ήταν η απάντηση – και ο Μαρέσκα φαίνεται πως ακολουθεί κατά γράμμα αυτή την συμβουλή. Ενώ ο Γκουαρδιόλα συχνά πηδούσε και φώναζε κατά τη διάρκεια των αγώνων, ο Μαρέσκα φαίνεται να είναι το αντίθετο, καθώς τείνει να στέκεται ακίνητος δίπλα στον αγωνιστικό χώρο με τα χέρια σταυρωμένα και να παρατηρεί το ματς.

Μια από τις πιο αξιοσημείωτες αλλαγές που έχει εισάγει ο Ιταλός στις προπονήσεις ήταν η εισαγωγή House μουσικής, μια προσέγγιση που έχει περιγράψει ο ίδιος πως έχει ως στόχο να κάνει τους παίκτες να νιώθουν «πιο χαρούμενοι» και να «δουλεύουν καλύτερα».

Ο νέος αρχηγός μετά και τη φυγή του Ρόδρι, Ρούμπεν Ντίας, δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στο BBC Sport ότι ο Μαρέσκα έχει εισαγάγει τις δικές του ιδέες, αλλά τα βασικά στοιχεία παραμένουν όπως ήταν επί τον Γκουαρδιόλα.

«Προφανώς υπάρχουν πολλά πράγματα, από τις προπονήσεις μέχρι ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που ασκούμε πίεση, λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που αμυνόμαστε, που αποτελούν όλες ιδέες του Ένζο.

Φυσικά, εξακολουθεί να είναι μια αλλαγή. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά από ορισμένες απόψεις υπάρχει συνέχεια όσον αφορά τον τρόπο που παίζουμε, ενώ υπάρχουν λεπτομέρειες που το κάνουν διαφορετικό. Ωστόσο, όλα παραμένουν πολύ παρόμοια με τον τρόπο που πάντα συμπεριφερόμασταν στον σύλλογο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος αμυντικός.

Όλα αυτά είναι ενδεικτικά του πόσο πολύ σέβεται και εκτιμά ποδοσφαιρικά τις ιδέες του Πεπ ο Μαρέσκα, ο οποίος αποτέλεσε και «δάσκαλος» του Ιταλού, ωστόσο δε θέλει να είναι απλώς μια αντιγραφή του, αλλά φιλοδοξεί να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα και το δικό του τρόπο παιχνιδιού.

«Δε με αγχώνει η σύγκριση με τον Γκουαρδιόλα»

Όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα που έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με έναν προπονητή, όπως ο Μόγιες στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον Σερ Άλεξ, όπως ο Σλοτ μετά τον Κλοπ στη Λίβερπουλ, οι συγκρίσεις με τον προκάτοχό είναι σχεδόν αναπόφευκτες.

Έτσι και ο Μαρέσκα αναπόφευκτα συγκρίνεται τόσο από τους οπαδούς όσο και από τα media με τον Πεπ, ωστόσο αυτό φαίνεται πως είναι κάτι που - τουλάχιστον για τώρα - δεν τον αγγίζει.

Ο Μαρέσκα παραδέχτηκε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας ότι ο πρώην προπονητής της Σίτι θα αναφερόταν συχνά, αλλά απέκρουσε αυτή τη συγκεκριμένη άποψη δηλώνοντας ότι «αυτό δεν μου ασκεί πίεση».

Ο πρώην προπονητής της Τσέλσι και της Λέστερ έπρεπε να ξεκινήσει δυναμικά τη ζωή στο Έτιχαντ προκειμένου να αποφύγει ερωτήσεις σχετικά με το αν ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για τη θέση, δεδομένου ότι ήταν ο μόνος που είχε στοχεύσει η Σίτι για να αναλάβει τα ηνία και μέχρι στιγμής όχι απλά τα καταφέρνει, αλλά το κάνει και με χαρακτηριστική, Ιταλική φινέτσα...