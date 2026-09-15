Αλλαγές στο φορμάτ του Nations League - Καταργούνται τα τέσσερα γκρουπ

Η UEFA αποφάσισε να προχωρήσει σε δομικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του Nations League, αλλάζοντας το φορμάτ μιας διοργάνωσης που δημιουργήθηκε πριν από λίγα μόλις χρόνια.

Συγκεκριμένα, από τη σεζόν 2028/29, το Nations League θα αποτελείται από τρεις κατηγορίες αντί για τέσσερις, όπως συμβαίνει σήμερα. Μέχρι τώρα οι ομάδες είναι χωρισμένες σε τέσσερις κατηγορίες League A, League B, League C και League D, ανάλογικα με τη δυναμική των Εθνικών ομάδων. Δηλαδη στη League A κατατάσσονται οι ισχυρότερες Εθνικές ομάδες, ενώ όσο κατεβαίνουμε μειώνεται και η ποιότητα των ομάδων.

Με το νέο format, ωστόσο η League D καταργείται ως ξεχωριστή κατηγορία, με αποτέλεσμα το Nations League να διαμορφώνεται πλέον σε τρεις. Η νέα δομή θα αποτελείται από τις League A, League B και League C, με τις ομάδες να κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες. Παράλληλα, η UEFA θα προσαρμόσει τους κανόνες ανόδου και υποβιβασμού, ώστε η μετάβαση από το σημερινό σύστημα στο νέο να γίνει χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα.

Επομένως, η σεζόν 2026/27 θα αποτελέσει μεταβατική περίοδο. Η UEFA έχει ήδη εγκρίνει αλλαγές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού, ώστε από τη σεζόν 2028/29 να ισχύσει το σύστημα με τις τρεις κατηγορίες.

Στόχος της UEFA με αυτή την αλλαγή είναι να δημιουργηθεί ένα πιο ενιαίο και ανταγωνιστικό σύστημα για τις ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες. Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση τα τωρινά δεδομένα η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται πλέον στο πρώτο γκρουπ, όπου και θα αντιμετωπίσει στα προσεχή παράθυρα τη Γερμανία, τη Σερβία και την Ολλανδία.

Το επόμενο meeting της UEFA θα γίνει στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στις 7 του Δεκέμβρη, μια ημέρα μετά την κλήρωση των προκριματικών για το Euro 2028.