Κλήσεις σε απολογία για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Καρυπίδη του Άρη

Τις ομάδες του Big-5 κάλεσε σε απολογία ο αθλητικός δικαστής της Super League.

Κλήσεις σε απολογία για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Καρυπίδη του Άρη
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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 17-9-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (1η αγωνιστική): "Βάσει των αναφερομένων στο από 10/9/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 15/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/2033524 από 11/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 13/9/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 13/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 15/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/26/2047429 από 14/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας",μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ,Θ. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ (Πρόεδρος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 13/9/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 13/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 15/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/2051294 από 14/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 10 παρ. 1 περ. β’, δ’, 11, 12, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 12/9/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 12/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 15/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/131/1/2-μα’ από 13/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 13/9/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 13/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 15/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/2051294 από 14/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ».

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