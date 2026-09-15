· ΠΑΟΚ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το ρόστερ του ΠΑΟΚ

Δείτε το ρόστερ του ΠΑΟΚ που θα πάρει μέρος στο 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το ρόστερ του ΠΑΟΚ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καλεσμένος… στο μεγάλο ραντεβού προετοιμασίας, στο τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Παναθηναϊκού, είναι ο ΠΑΟΚ που θα βρεθεί στο «Telekom Center Athens».

Οι «ασπρόμαυροι» της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσουν στον πρώτο αγώνα της Παρασκευής (18/09) την Παρτιζάν στις 17:30.

Δείτε το ρόστερ του ΠΑΟΚ:

0 Ρεκουίν Γκρέι

1 Ναζ Μήτρου - Λονγκ

5 Μπριν Ταϊρί

6 Τσέντι Όσμαν

9 Νίκος Χουγκάζ

11 Κλίφορντ Ομορούγι

12 Τρέβορ Χάτσινς

14 Δημήτρης Κακλαμανάκης

17 Μάρκους Φόστερ

18 Νίκος Περσίδης

20 Κωνσταντίνος Ιατρίδης

25 Γιώργος Φίλιος

26 Μπεν Μουρ

31 Χρήστος Μανθόπουλος

33 Νικ Καλάθης

77 Νάσος Μπαζίνας

Κάιλ Αλεξάντερ

COMMENTS
LATEST NEWS
14:44 SUPER LEAGUE

Βόλος – ΑΕΚ: Με τον κόσμο της η «Ένωση» στο Πανθεσσαλικό | Οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια

14:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλαγές στο φορμάτ του Nations League - Καταργούνται τα τέσσερα γκρουπ

14:34 SUPER LEAGUE

Κλήσεις σε απολογία για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Καρυπίδη του Άρη

14:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Προμηθέας - Βιέννη, για τα προκριματικά του BCL

13:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πώς ο Μαρέσκα διαχειρίζεται την «πιο δύσκολη δουλειά στο ποδόσφαιρο»

13:50 EUROLEAGUE

EuroLeague: Αλλαγές στους κανονισμούς για φάουλ, αντιαθλητικά και τεχνικές ποινές - Τα νέα δεδομένα

13:38 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το ρόστερ του ΠΑΟΚ

13:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόβλημα με Παβλένκα με ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής για το ματς με τον Ατρόμητο

13:35 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR

13:27 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το ρόστερ της Παρτιζάν

13:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλβέρτης: «Για τον Παύλο Γιαννακόπουλο και την οικογένειά μας»

13:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το ρόστερ της Μπουργκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας