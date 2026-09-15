Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το ρόστερ του ΠΑΟΚ

Καλεσμένος… στο μεγάλο ραντεβού προετοιμασίας, στο τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Παναθηναϊκού, είναι ο ΠΑΟΚ που θα βρεθεί στο «Telekom Center Athens».

Οι «ασπρόμαυροι» της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσουν στον πρώτο αγώνα της Παρασκευής (18/09) την Παρτιζάν στις 17:30.

Δείτε το ρόστερ του ΠΑΟΚ:

0 Ρεκουίν Γκρέι

1 Ναζ Μήτρου - Λονγκ

5 Μπριν Ταϊρί

6 Τσέντι Όσμαν

9 Νίκος Χουγκάζ

11 Κλίφορντ Ομορούγι

12 Τρέβορ Χάτσινς

14 Δημήτρης Κακλαμανάκης

17 Μάρκους Φόστερ

18 Νίκος Περσίδης

20 Κωνσταντίνος Ιατρίδης

25 Γιώργος Φίλιος

26 Μπεν Μουρ

31 Χρήστος Μανθόπουλος

33 Νικ Καλάθης

77 Νάσος Μπαζίνας

Κάιλ Αλεξάντερ