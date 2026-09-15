Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το ρόστερ της Μπουργκ

Δείτε το ρόστερ της γαλλικής Μπουργκ που θα πάρει μέρος στο 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το ρόστερ της Μπουργκ
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Οι Γάλλοι είναι οι πρώτοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού AKTOR στο τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Μπουργκ το βράδυ της Παρασκευής (18/09) στις 21:15 στο «Telekom Center Athens».

Δείτε το ρόστερ της Μπουργκ:

2 Κιθ Τζόρνταν

4 Άντριαν Νέλσον

5 Ταϊρίς Σάμιουελ

3 Ασεμιάν Μουλάρ

8 Άντονι Λαμπάνκα

12 Τάισον Ουόκερ

13 Λιονέκ Γκαντό

14 Νέιθαν Σόλιμαν

21 Κνατίν Σέντρικ

22 Τρέι Γούντμπερι

87 Ούγκο Ρομπίν

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