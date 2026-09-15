Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το ρόστερ της Μπουργκ

Οι Γάλλοι είναι οι πρώτοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού AKTOR στο τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Μπουργκ το βράδυ της Παρασκευής (18/09) στις 21:15 στο «Telekom Center Athens».

Δείτε το ρόστερ της Μπουργκ:

2 Κιθ Τζόρνταν

4 Άντριαν Νέλσον

5 Ταϊρίς Σάμιουελ

3 Ασεμιάν Μουλάρ

8 Άντονι Λαμπάνκα

12 Τάισον Ουόκερ

13 Λιονέκ Γκαντό

14 Νέιθαν Σόλιμαν

21 Κνατίν Σέντρικ

22 Τρέι Γούντμπερι

87 Ούγκο Ρομπίν