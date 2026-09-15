· Παναθηναϊκός

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR

Ο Παναθηναϊκός «φιλοξενεί» στο «σπίτι» του το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος. -Δείτε το ρόστερ.

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR
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Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την εκκίνηση της νέας σεζόν, αλλά πρώτα τιμά τη μνήμη του κορυφαίου ηγέτη της ιστορίας του. Του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή, στις 21:15, τη Μπουργκ και το Σάββατο μία εκ των ΠΑΟΚ ή Παρτιζάν.

Δείτε το ρόστερ του Παναθηναϊκού:

0 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

3 Σιλβέν Φρανσίσκο

6 Δημήτρης Μωραϊτης

7 Μπράνκου Μπάντιο

10 Κώστας Σλούκας

11 Νάιτζελ – Χέιζ Ντέιβις

12 Ιάσων Βαρβαρίτης

17 Νίκος Ρογκαβόπουλος

22 Τζέριαν Γκραντ

24 Γιάννης Κουζέλογλου

25 Κέντρικ Ναν

26 Ματίας Λεσόρ

28 Γκερσόν Γιαμπουσέλε

32 Ίζακ Μπόνγκα

41 Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

44 Ντίνος Μήτογλου

72 Λευτέρης Μαντζούκας

98 Μουσταφά Φαλ

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