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Πρόβλημα με Παβλένκα με ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής για το ματς με τον Ατρόμητο

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Γίρι Παβλένκα ένιωσε ενοχλήσεις κι έμεινε εκτός αποστολής του αγώνα με τον Ατρόμητο, για το Κύπελλο Ελλάδας. 

Πρόβλημα με Παβλένκα με ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής για το ματς με τον Ατρόμητο
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Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία του «Δικεφάλου του Βορρά» για την αναμέτρηση με την ομάδα του Περιστερίου, με τον Αλέσιο Λίσι να γνωστοποιεί τις επιλογές του για το παιχνίδι της Τετάρτης (16/9, 20:00).

Από την αποστολή απουσιάζει ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, σε συνέχεια του χτυπήματος που είχε δεχθεί στο ντέρμπι με τον Άρη, με αποτέλεσμα να προτιμηθεί να μην επιβαρυνθεί και να μείνει εκτός για προληπτικούς λόγους.

Η τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης, δίτερμα και στατικές φάσεις. Από εκεί και πέρα, οι Μεϊτέ, Γιαννούλης, Σαρρής και Τσάλοφ έκαναν θεραπεία, ενώ οι Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος γυμνάστηκαν ατομικά.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Κοσίδης, Κόστα, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

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Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο

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