Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το ρόστερ της Παρτιζάν

Το «παρών» στη διοργάνωση που γίνεται στην μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου δίνει, για μία ακόμα χρονιά, η Παρτιζάν, με τους Σέρβους να αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ στον αγώνα της πρώτης ημέρας.

Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου βρίσκονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, υπό την καθοδήγηση του Ζοάν Πεναρόγια.

Δείτε το ρόστερ της Παρτιζάν:

1 Καρίκ Τζόουνς

3 Μίκα Μούρινεν

5 Ίθαν Τόμπσον

6 Αλεσάντρο Παγιόλα

7 Μάριο Νάκιτς

8 Μίταρ Μποσνιάκοβιτς

9 Βάνια Μαρίνκοβιτς

13 Κεβάριους Χέις

19 Άριαν Λάκιτς

22 Τζαμπάρι Πάρκερ

23 Τόνι Τζεκίρι

35 Ντέρεκ Ουίλις

77 Τζοβρι Λοβέρν

Κάιλ Άλμαν

Νίκολα Τανάσκοβιτς