Αλλαγές στις ώρες του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αγώνων της Παρασκευής (18/9).
Αλλαγή στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ενημέρωση για το πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό σχετικά με αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής 18/09, στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
17:30 | Partizan Mozzart Bet Belgrade – ΠΑΟΚ
21:15 | Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg
Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του προγράμματος του Τουρνουά παραμένουν ως έχουν:
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026
GAME 1 – 17:00
GAME 2 – 20:00
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