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Αλλαγές στις ώρες του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αγώνων της Παρασκευής (18/9). 

Αλλαγές στις ώρες του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
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Αλλαγή στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ενημέρωση για το πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό σχετικά με αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής 18/09, στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 18/09

17:30 | Partizan Mozzart Bet Belgrade – ΠΑΟΚ

21:15 | Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg

Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του προγράμματος του Τουρνουά παραμένουν ως έχουν:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

GAME 1 – 17:00

GAME 2 – 20:00

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