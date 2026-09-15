Αλλαγές στις ώρες του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Αλλαγή στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ενημέρωση για το πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό σχετικά με αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής 18/09, στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 18/09

17:30 | Partizan Mozzart Bet Belgrade – ΠΑΟΚ

21:15 | Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg

Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του προγράμματος του Τουρνουά παραμένουν ως έχουν:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

GAME 1 – 17:00

GAME 2 – 20:00