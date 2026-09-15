Συνέντευξη Τύπου Λιόλιου σε… στενό κύκλο

Για μία ακόμα φορά ο Βαγγέλης Λιόλιος αποδεικνύει περίτρανα πως έχει στο μυαλό του την ελευθερία του λόγου και τον ορισμό της ελεύθερης δημοσιογραφίας.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως ο Βαγγέλης Λιόλιος αύριο το μεσημέρι θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου για να κάνει έναν απολογισμό του έργου του, αλλά ο ίδιος αποφάσισε για το ποιοι δημοσιογράφοι θα δώσουν το παρών και θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από την πρώτη από τις δύο εκλογικές νίκες της νυν διοίκησης της ΕΟΚ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βαγγέλης Λιόλιος θα δώσει αύριο Τετάρτη 16/9 και ώρα 13.00 μια μεγάλη απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη.

Ενώπιον έξι έμπειρων και έγκυρων δημοσιογράφων με εξειδίκευση στο μπάσκετ, ο πρόεδρος της ΕΟΚ θα αναφερθεί σε όλα όσα έχουν γίνει σε αυτό το διάστημα, αλλά και σε όλα όσα προγραμματίζονται για τη συνέχεια της θητείας της παρούσας διοίκησης, πριν τεθεί στη διάθεσή τους για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.

Οι βασικοί πυλώνες της τοποθέτησης του Βαγγέλης Λιόλιου θα είναι

Η ανάπτυξη της Ομοσπονδίας σε τρόπο δομής και λειτουργίας Η ανάπτυξη του αγωνιστικού τομέα του αθλήματος στη χώρα και οι Εθνικές ομάδες Οι διεθνείς σχέσεις και η θέση του Ελληνικού μπάσκετ στο παγκόσμιο στερέωμα Οι προγραμματικές δηλώσεις για τα επόμενα χρόνια και ο σχεδιασμός για όλους τους τομείς

Ο λόγος στη συνέχεια θα περάσει, για τις ερωτήσεις που θα θέλουν να θέσουν για όλα τα δρώμενα της επικαιρότητα στο μπάσκετ, στο πάνελ των δημοσιογράφων το οποίο θα αποτελείται από τους κ.κ.

Βασίλη Σκουντή (ΣΚΑΪ) Γιώργο Τραπεζανίδη (ΕΡΤ) Αντώνη Καλκαβούρα (GAZZETTA) Γρηγόρη Παπαβασιλείου (NOVA / ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ) Σπύρο Καβαλιεράτο (SPORT 24) Αρη Μπάρκα (EUROHOOPS / MAGENTA TV)

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.