Η PUMA στο πρώτο HYROX Athens: ένα race experience με δυναμική συμμετοχή και πραγματικό impact

Η πρώτη διοργάνωση HYROX στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε στο Metropolitan Expo, με την PUMA, Global Partner του θεσμού, να συνδέει το αγωνιστικό performance με μια σειρά από εμπειρίες που έφεραν το κοινό πιο κοντά στο brand και στο race-day atmosphere.

Η PUMA στο πρώτο HYROX Athens: ένα race experience με δυναμική συμμετοχή και πραγματικό impact
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Το HYROX έκανε για πρώτη φορά στάση στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας στο Metropolitan Expo πάνω από 3.700 αθλητές από κοινού με fitness enthusiasts και θεατές, που συνολικά ξεπέρασαν σε απόλυτους αριθμούς τις 7.000, σε ένα διήμερο αφιερωμένο στο hybrid fitness. Ως Global Partner του HYROX, η PUMA έδωσε το δικό της ‘’παρών’’ στην πρώτη διοργάνωση HYROX στην Ελλάδα, με μια συνολική εμπειρία που συνδύασε το performance, το product testing και το personalisation.

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Hyrox Athens 2026 | Photo: Anastasia Karekla@siakare_sports

Στο αγωνιστικό σκέλος, η ελληνική συμμετοχή είχε τη δική της δυναμική, με τον Λάζαρο Κουμπούρα, μέλος της PUMA Team, να ξεχωρίζει στην κατηγορία PRO Solo, κατακτώντας την 1η θέση μεταξύ των Ελλήνων και την 4η θέση στην ηλικιακή κατηγορία 35–39 ετών, ενώ μαζί με τον Χρήστο Αγραδάμο, επίσης μέλος της PUMA Team, κατέκτησαν την 1η θέση μεταξύ των Ελλήνων στο PRO Doubles.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια του event, με το PUMA booth να υποδέχεται κατά μέσο όρο περισσότερους από 1.000 επισκέπτες και συμμετέχοντες, ενώ η PUMA Cheering Zone συγκέντρωσε peak crowd 550 ατόμων, μεταφέροντας την ενέργεια των supporters ακόμη πιο κοντά στη δράση των αθλητών. Συνολικά, τα πέντε activation touchpoints έδωσαν διαφορετικές αφορμές στο κοινό να έρθει σε επαφή με το brand της Puma, από το shoe testing και τα athletic braids μέχρι το tattoo station, το live T-shirt personalisation και την Cheering Zone. Η συμμετοχή ήταν αθρόα καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, με το κοινό να δημιουργεί περιεχόμένο σε όλες τις πλατφόρμες ,διευρύνοντας το απότύπωμα του αγώνα και πέρα από το φυσικό περιβάλλον της διοργάνωσης του.

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Hyrox Athens 2026 | Photo: Anastasia Karekla@siakare_sports

Το πρώτο HYROX στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε με μια αστείρευτη διάθεση για τη συνέχεια που έπεται και στόχο την διαρκή εξέλιξη του community που έχει δημιουργηθεί! Με την PUMA να μετατρέπει την παρουσία της σε μια εμπειρία που είχε πραγματικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

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