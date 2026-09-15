Stoiximan GBL: Τα «αιώνια» ντέρμπι της regular season

Για μια ακόμα φορά το ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ μπορεί να στρέφεται γύρω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, φέτος όμως τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά με τη δυναμική της ΑΕΚ αλλά και την εντυπωσιακή στελέχωση των ΠΑΟΚ και Άρη.

Παρ’ όλα αυτά στο προσκήνιο θα είναι τα «αιώνια» ντέρμπι της regular season με το πρώτο να γίνει στο Telekom Center Athens με το… καλημέρα του 2027.

Αναλυτικά τα ντέρμπι των «αιωνίων»:

13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός – AKTOR – Ολυμπιακός (21:00, ΣΚΑΪ)

23η αγωνιστική, Κυριακή 28 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (σ.σ. ώρα και κανάλι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά)