Κωνσταντίνος Καρέτσας: Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του – «Τρεις μέρες τον εξετάζαμε…»

Σε κανονικούς ρυθμούς επιστροφής βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μετά την περιπέτεια που είχε στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League.

Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής είχε αισθανθεί έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και χρειάστηκε να παραμείνει για δύο ημέρες στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο έλεγχος ήταν ιδιαίτερα λεπτομερής και δεν έδειξε κάτι ανησυχητικό. Ο Καρέτσας έχει ήδη επιστρέψει στην άσκηση, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα, με την κατάστασή του να εξελίσσεται ομαλά.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, αναφέρθηκε στην περιπέτεια του νεαρού ποδοσφαιριστή, τονίζοντας: «Ήμασταν όλοι αρκετά αναστατωμένοι και σοκαρισμένοι. Ανησυχούσαμε για το παιδί. Τον υποβάλλαμε σε εξονυχιστικό έλεγχο για τρεις ημέρες και δεν έχουμε διαπιστώσει τίποτα ασυνήθιστο».

Πλέον, ο Καρέτσας έχει μπροστά του το επόμενο στάδιο της επιστροφής του στις ομαδικές προπονήσεις. Μάλιστα, στη Ντόρτμουντ υπάρχει η σκέψη να συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση του Σαββάτου (19/09) με τη Στουτγάρδη. Η παρουσία του στην αποστολή θα εξαρτηθεί από την αγωνιστική του κατάσταση κι από όσα θα δείξει στις προσεχείς προπονήσεις.