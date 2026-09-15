Κωνσταντίνος Καρέτσας: Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του – «Τρεις μέρες τον εξετάζαμε…»
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα που τον κράτησε εκτός και πλέον μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στις ομαδικές προπονήσεις της Ντόρτμουντ.
Σε κανονικούς ρυθμούς επιστροφής βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μετά την περιπέτεια που είχε στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League.
Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής είχε αισθανθεί έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και χρειάστηκε να παραμείνει για δύο ημέρες στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.
Ο έλεγχος ήταν ιδιαίτερα λεπτομερής και δεν έδειξε κάτι ανησυχητικό. Ο Καρέτσας έχει ήδη επιστρέψει στην άσκηση, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα, με την κατάστασή του να εξελίσσεται ομαλά.
Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, αναφέρθηκε στην περιπέτεια του νεαρού ποδοσφαιριστή, τονίζοντας: «Ήμασταν όλοι αρκετά αναστατωμένοι και σοκαρισμένοι. Ανησυχούσαμε για το παιδί. Τον υποβάλλαμε σε εξονυχιστικό έλεγχο για τρεις ημέρες και δεν έχουμε διαπιστώσει τίποτα ασυνήθιστο».
Πλέον, ο Καρέτσας έχει μπροστά του το επόμενο στάδιο της επιστροφής του στις ομαδικές προπονήσεις. Μάλιστα, στη Ντόρτμουντ υπάρχει η σκέψη να συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση του Σαββάτου (19/09) με τη Στουτγάρδη. Η παρουσία του στην αποστολή θα εξαρτηθεί από την αγωνιστική του κατάσταση κι από όσα θα δείξει στις προσεχείς προπονήσεις.