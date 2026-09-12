· Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ευχάριστα νέα για Καρέτσα: Προπονήθηκε ατομικά, ίσως προλάβει το ματς με Στουτγάρδη

Όσα δήλωσε ο προπονητής του στην Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, για την κατάσταση του νεαρού Έλληνα μεσοεπιθετικού. 

Ευχάριστα νέα για Καρέτσα: Προπονήθηκε ατομικά, ίσως προλάβει το ματς με Στουτγάρδη
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Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε άνετα της Πάντερμπορν με 3-0. Στο περιθώριο του αγώνα για την Bundesliga, όλοι ασχολήθηκαν με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Τα νέα για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, ήρθαν από τον προπονητή των Βεστφαλών.

Πριν το ματς του γερμανικού πρωταθλήματος, ο Νίκο Κόβατς ρωτήθηκε από το «Sky Sports» για τον νεαρό Έλληνα διεθνή. Και τα λόγια του ήταν καθησυχαστικά.

Όπως ξεκαθάρισε: «ευτυχώς δεν βρέθηκε τίποτα ανησυχητικό», στις εξετάσεις που έκανε στο νοσοκομείο. Πήρε εξιτήριο ο Καρέτσας και ήδη έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Μάλιστα, ο Κροάτης τεχνικός άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο να είναι διαθέσιμος στο ματς της επόμενης αγωνιστικής με τη Στουτγάρδη: «Αν εξελιχθούν όλα όπως τα φανταζόμαστε, δηλαδή αν μπορεί να προπονηθεί κανονικά με την ομάδα, τότε θα είναι μια επιλογή».

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