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Παναθηναϊκός: Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε τη ρήτρα του Σαλάχ Εντίν

Ο Ιταλός δημοσιογράφος έκανε ανάρτηση σχετικά με το ποσό που θα χρειαστεί το «τριφύλλι» για να αποκτήσει τον Μαροκινό από τη Ρόμα.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε τη ρήτρα του Σαλάχ Εντίν
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Μία μεταγραφή που πλέον μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωσή της είναι αυτή του Ανάς Σαλάχ Εντίν στον Παναθηναϊκό. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ αναμένεται να γίνει κάτοικος Αθήνας, καθώς οι «πράσινοι» έχουν ολοκληρώσει τη συμφωνία με τη Ρόμα για τον μονοετή δανεισμό του.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της συμφωνίας βρίσκεται στην προοπτική που εξασφάλισε το «τριφύλλι» για το μέλλον. Υπάρχει δυνατότητα αγοράς του ποδοσφαιριστή, χωρίς όμως αυτή να είναι υποχρεωτική, με τη ρήτρα να έχει οριστεί στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να κρατήσει τον παίκτη, στη συμφωνία προβλέπονται και μπόνους ύψους 1 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Τις λεπτομέρειες της συμφωνίας έκανε γνωστές ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, επιβεβαιώνοντας πως Ρόμα και Παναθηναϊκός έχουν πλέον καταλήξει στους όρους της μετακίνησης.

Το επόμενο βήμα είναι η άφιξη του Σαλάχ-Εντίν στην Ελλάδα. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται απόψε στην Αθήνα, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, η ανακοίνωση του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Παναθηναϊκού αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα.

Η ανάρτηση του Ρομάνο

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