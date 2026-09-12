Ο Ουναΐ έπεισε τον Σαλάχ Εντίν - Το... πάλευε και ο Ελ Κααμπί

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τη Ρόμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν με τη μορφή δανεισμού, σε μια συμφωνία που προβλέπει και μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Πίσω από την απόφαση του Μαροκινού να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα φαίνεται πως υπήρξε και... εσωτερική μάχη μεταξύ δύο συμπατριωτών του.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, τόσο ο Αζεντίν Ουναΐ όσο και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επιχείρησαν να πείσουν τον Σαλάχ Εντίν να επιλέξει την Ελλάδα για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τελικά, αυτός που κατάφερε να τον κερδίσει ήταν ο Ουναΐ. Ο μέσος του Παναθηναϊκού φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να επιλέξει το «τριφύλλι» ο συμπατριώτης του και να πει το «ναι» στην πρόταση των «πράσινων».

Από την άλλη πλευρά, ο Ελ Κααμπί προσπάθησε να τον κατευθύνει προς τον Ολυμπιακό, θέλοντας να τον πείσει να ενταχθεί στους «ερυθρόλευκους». Η δική του προσπάθεια, ωστόσο, δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα, με τον Σαλάχ Εντίν να καταλήγει τελικά στην πλευρά του Παναθηναϊκού.