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Άρης: Συμφώνησε σε όλα με Μπρούμα - Τότε έρχεται στην Ελλάδα

Οι «κίτρινοι» προχωρούν σε ακόμα μία μεταγραφική κίνηση.

Άρης: Συμφώνησε σε όλα με Μπρούμα - Τότε έρχεται στην Ελλάδα
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Σε συμφωνία με τον Μπρούμα για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής έφτασε ο Άρης, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να ετοιμάζεται πλέον να φορέσει τα κιτρινόμαυρα.

Οι δύο πλευρές τα βρήκαν για συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών, ενώ ο 31χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται την Κυριακή (13/09) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά της μετακίνησής του.

Ο Μπρούμα ανήκει στην Μπενφίκα, η οποία το 2025 είχε καταβάλει 6,5 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράγκα για την απόκτησή του. Ωστόσο, η παρουσία του στους «αετούς» δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε ο ίδιος ο σύλλογος, με τους σοβαρούς τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν τα τελευταία χρόνια να αποτελούν σημαντικό παράγοντα.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, μάλιστα, ο Πορτογάλος αγωνίστηκε μόλις σε τρεις επίσημες αναμετρήσεις.

Το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα έχει ισχύ έως το 2028, ενώ συνολικά με τη φανέλα της ομάδας του Βαγγέλη Παυλίδη έχει καταγράψει 17 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ.

Ο Άρης αποκτά έναν ποδοσφαιριστή που έχει ήδη εικόνα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μπρούμα είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2020/21, όταν είχε παραχωρηθεί ως δανεικός από την Αϊντχόφεν.

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