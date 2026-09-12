ΠΑΟΚ: Στις κλήσεις της Εθνικής του Κονγκό ο Μπάνζα

Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, ο Σιμόν Μπάνζα έμαθε πως θα ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Ο 30χρονος επιθετικός συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή, Σεμπαστιάν Ντεσαμπρ, για το πρώτο διάστημα των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, ο Μπάνζα θα βρίσκεται με την αποστολή της χώρας του από τις 21 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, καθώς θα αγωνιστεί στα δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα.

Το Κονγκό θα υποδεχθεί την Ισημερινή Γουινέα στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 28/09, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ζιμπάμπουε.

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αναμέτρησης, ο Μπάνζα θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη, καθώς δεν θα παραμείνει με την Εθνική του ομάδα για τα δύο φιλικά παιχνίδια απέναντι στην Ουγκάντα.