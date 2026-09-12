Έλληνες του εξωτερικού: Πού θα δείτε την Άρσεναλ του Τζόλη και τη Χαλ των Τζολάκη, Μουζακίτη
Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή κόντρα στην Τσέλσι στο Λονδίνο έχει η Χαλ των Κωνσταντή Τζολάκη και Χρήστου Μουζακίτη, ενώ κάποιες ώρες αργότερα η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη παίζει στην έδρα της Σάντερλαντ, για την Premier League.
«Πλούσια» είναι η αγωνιστική δράση το Σάββατο (12/09) στα κορυφαία ευρωπαϊκή πρωταθλήματα.
Η Premier League έχει και «γαλανόλευκο» χρώμα, καθώς σήμερα αγωνίζονται τρεις Έλληνες.
Η Χαλ των Τζολάκη και Μουζακίδη, η οποία ξεκίνησε με «3 στα 3» έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή στο Λονδίνο, όπου αντιμετωπίζει την Τσέλσι. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports4HD.
Όσον αφορά στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη, έχει με τη σειρά της απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σάντερλαντ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports4HD.
Οι αγώνες του Σαββάτου (12/09) για την 4η αγωνιστική στην Premier League:
- 17:00 Λίβερπουλ – Φούλαμ Novasports Premier League
- 17:00 Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ Novasports Start
- 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς Novasports 5HD
- 17:00 Τσέλσι – Χαλ Novasports 4HD
- 17:00 Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Novasports 2HD
- 19:30 Τότεναμ – Έβερτον Novasports Premier League
- 22:00 Σάντερλαντ – Άρσεναλ Novasports Premier League