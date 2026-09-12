Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Νίκολιτς για την ενδεκάδα στην Τρίπολη
Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές της ενδεκάδας της ΑΕΚ, ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη, με το rotation να περιορίζεται σε συγκεκριμένες θέσεις.
Την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώνει η ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει καταλήξει σε μεγάλο βαθμό στα πλάνα του για το αρχικό σχήμα.
Η «Ένωση» θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο μετά τις δύο διαδοχικές νίκες απέναντι στη ΛΑΣΚ με 1-0 για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League και τον Άρη με 5-0 για το πρωτάθλημα, παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν αμφότερα στην Allwyn Arena.
Η εικόνα της ΑΕΚ στα συγκεκριμένα ματς άφησε ικανοποιημένο τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος δεν προσανατολίζεται σε εκτεταμένο rotation. Οι αλλαγές αναμένεται να είναι το πολύ τρεις και να αφορούν περισσότερο στη διαχείριση του ρόστερ, καθώς την Πέμπτη (17/9) ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας.
Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Μπρινιόλι, με τον Στρακόσα να αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Στο κέντρο της άμυνας θα διατηρηθούν οι Μουκουντί και Ρέλβας, ενώ στα δύο άκρα θα αγωνιστούν ο Ρότα δεξιά και ο Πήλιος αριστερά.
Στον άξονα βρίσκεται ένα από τα βασικά διλήμματα του Νίκολιτς, καθώς ο Κάιρινεν διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα αντί του Βιτάλις, με τον Μαρίν να θεωρείται ο επικρατέστερος για να διατηρήσει τη θέση του.
Στα άκρα της επίθεσης, ο Γκατσίνοβιτς έχει πιθανότητες να ξεκινήσει αντί του Κοϊτά στην αριστερή πλευρά, ενώ δεξιά αναμένεται να αγωνιστεί ο Μάγερ. Για την κορυφή της επίθεσης, ο Ζίνι είναι αυτός που έχει το προβάδισμα για να αποτελέσει τον παρτενέρ του Γιόβιτς.
Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μαρίν, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.