Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Νίκολιτς για την ενδεκάδα στην Τρίπολη

Την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώνει η ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει καταλήξει σε μεγάλο βαθμό στα πλάνα του για το αρχικό σχήμα.

Η «Ένωση» θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο μετά τις δύο διαδοχικές νίκες απέναντι στη ΛΑΣΚ με 1-0 για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League και τον Άρη με 5-0 για το πρωτάθλημα, παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν αμφότερα στην Allwyn Arena.

Η εικόνα της ΑΕΚ στα συγκεκριμένα ματς άφησε ικανοποιημένο τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος δεν προσανατολίζεται σε εκτεταμένο rotation. Οι αλλαγές αναμένεται να είναι το πολύ τρεις και να αφορούν περισσότερο στη διαχείριση του ρόστερ, καθώς την Πέμπτη (17/9) ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Μπρινιόλι, με τον Στρακόσα να αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Στο κέντρο της άμυνας θα διατηρηθούν οι Μουκουντί και Ρέλβας, ενώ στα δύο άκρα θα αγωνιστούν ο Ρότα δεξιά και ο Πήλιος αριστερά.

Στον άξονα βρίσκεται ένα από τα βασικά διλήμματα του Νίκολιτς, καθώς ο Κάιρινεν διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα αντί του Βιτάλις, με τον Μαρίν να θεωρείται ο επικρατέστερος για να διατηρήσει τη θέση του.

Στα άκρα της επίθεσης, ο Γκατσίνοβιτς έχει πιθανότητες να ξεκινήσει αντί του Κοϊτά στην αριστερή πλευρά, ενώ δεξιά αναμένεται να αγωνιστεί ο Μάγερ. Για την κορυφή της επίθεσης, ο Ζίνι είναι αυτός που έχει το προβάδισμα για να αποτελέσει τον παρτενέρ του Γιόβιτς.