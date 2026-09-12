ΕΣΚΑΣΕ: «Επίθεση» σε ΕΟΚ για την αναβολή των Rising Stars στην Αλίαρτο

Οι αγώνες της 1ης προκριματικής φάσης των RISING STARS U18 και GENA RISING STARS U16, που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν το διάστημα 11 - 13 Σεπτεμβρίου 2026 στο Κλειστό Γυμναστήριο Αλιάρτου, αναβλήθηκαν, με την ΕΣΚΑΣΕ να στρέφεται κατά της ΕΟΚ, μέσω μιας ιδιαίτερα αιχμηρής ανακοίνωσης.

Η ΕΣΚΑΣΕ αποδίδει την εξέλιξη σε ενέργειες και παραλείψεις της Ομοσπονδίας, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τις εκφράσεις «θεσμική παράκαμψη και παράτυπες ενέργειες». Παράλληλα, γνωστοποίησε πως έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες εποπτικές αρχές για το ζήτημα.

Όπως υποστηρίζει η ΕΣΚΑΣΕ, έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 δεν είχε εκδοθεί ή, σε κάθε περίπτωση, δεν είχε κοινοποιηθεί προς την Ένωση η απαιτούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ για την έγκριση των συγκεκριμένων αγώνων.

Σύμφωνα με την Ένωση, η συγκεκριμένη απόφαση ήταν απαραίτητη προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας να εκδώσει την άδεια διεξαγωγής. Ως εκ τούτου, χωρίς αυτή τη διαδικασία δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν νόμιμα οι αναμετρήσεις στην Αλίαρτο.

Η ανακοίνωση της ΕΣΚΑΣΕ

«Αναβολή αγώνων 1ης προκριματικής φάσης RISING STARS U18 και GENA RISING STARS U16 (11–13.09.2026, Κλειστό Γυμναστήριο Αλιάρτου) Καταδίκη θεσμικής παράκαμψης και παράτυπων ενεργειών της ΕΟΚ

Η Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (ΕΣΚΑΣΕ) ενημερώνει όλα τα σωματεία-μέλη της ότι οι προγραμματισμένοι αγώνες της 1ης προκριματικής φάσης των διοργανώσεων RISING STARS U18 και GENA RISING STARS U16, που είχαν οριστεί να διεξαχθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Αλιάρτου κατά το χρονικό διάστημα 11 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026, αναβάλλονται, καθώς δεν κατέστη δυνατή η νόμιμη ολοκλήρωση της διαδικασίας διεξαγωγής τους.

Η αναβολή οφείλεται αποκλειστικά σε ενέργειες και παραλείψεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), η οποία μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου 2026 δεν είχε εκδώσει ή, σε κάθε περίπτωση, δεν είχε κοινοποιήσει στην ΕΣΚΑΣΕ την αναγκαία απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου για την έγκριση των αγώνων, γεγονός που αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας διεξαγωγής από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και, συνακόλουθα, για τη νόμιμη πραγματοποίησή τους.

Η ΕΣΚΑΣΕ είχε ολοκληρώσει εγκαίρως και πλήρως όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που της είχαν ανατεθεί, έχοντας συλλέξει τις δηλώσεις συμμετοχής, γνωστοποιήσει εγγράφως τις συμμετοχές στην ΕΟΚ, πραγματοποιήσει την κλήρωση και αποστείλει το πλήρες πρόγραμμα αγώνων, ενώ είχαν εξασφαλιστεί και οι αναγκαίες οργανωτικές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης του γηπέδου από τον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων και της δρομολόγησης των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών προς τις αρμόδιες αρχές.

Παρά ταύτα, και ενώ εκκρεμούσε αποκλειστικά η απαιτούμενη εγκριτική πράξη της ΕΟΚ, διαπιστώθηκε ταυτόχρονα θεσμικά απαράδεκτη συμπεριφορά που πλήττει ευθέως τη διοικητική τάξη και τη λειτουργία της Ένωσής μας, καθώς, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος από υπηρεσιακή διεύθυνση της ΕΟΚ, ζητήθηκε από σωματεία της ΕΣΚΑΣΕ να υποβάλουν νέες δηλώσεις συμμετοχής απευθείας προς την ΕΟΚ, με αποκλειστικό τρόπο υποβολής μέσω ηλεκτρονικών φορμών και με νέα προθεσμία, παρακάμπτοντας πλήρως την αρμόδια Ένωση και ανατρέποντας την ήδη ολοκληρωμένη διαδικασία.

Η πρακτική αυτή δημιουργεί σοβαρό ζήτημα κανονιστικής νομιμότητας, ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και θεσμικής ευθύνης. Η ΕΣΚΑΣΕ καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια ή παράλειψη που οδηγεί σε αιφνιδιασμούς, σύγχυση, ανασφάλεια δικαίου και, κυρίως, σε ταλαιπωρία σωματείων, αθλητών, προπονητών και οικογενειών, ιδίως όταν πρόκειται για ανήλικους αθλητές και προγραμματισμό που έχει γίνει με κόστος, χρόνο και οργανωτική επιβάρυνση για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η ΕΣΚΑΣΕ έχει ήδη προβεί στις απαιτούμενες θεσμικές ενέργειες, ενημερώνοντας τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και ζητώντας άμεση διερεύνηση των καταγγελλόμενων περιστατικών, καθώς και τη διασφάλιση ότι δεν θα παραχθεί κανένα αγωνιστικό ή διοικητικό τετελεσμένο από διαδικασίες που επιχειρήθηκαν κατά παράκαμψη της Ένωσής μας.

Η ΕΣΚΑΣΕ ζητεί από όλα τα σωματεία να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που υποκαθιστά, παρακάμπτει ή αναιρεί τις θεσμικές αρμοδιότητες της Ένωσης στο πλαίσιο της 1ης προκριματικής φάσης, μέχρι να υπάρξει επίσημη, έγγραφη και σαφής ενημέρωση από τα αρμόδια όργανα, η οποία να διασφαλίζει τη νομιμότητα, την ίση μεταχείριση και την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων.

Για τον επαναπρογραμματισμό των αγώνων, η ΕΣΚΑΣΕ θα ενημερώσει άμεσα με νεότερη επίσημη ανακοίνωση, μόλις αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις νόμιμης διεξαγωγής και υπάρξουν οι απαιτούμενες θεσμικές εγκρίσεις και άδειες.

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