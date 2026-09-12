· Μαϊάμι Χιτ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η βόλτα με το σκάφος του Τόμπσον κι η ατάκα για τον «Καπετάν Κλέι»

Ο Κλέι Τόμπσον πήρε μαζί του στο σκάφος τους συμπαίκτες του στους Μαϊάμι Χιτ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μοιράζεται στιγμιότυπο από τη βόλτα.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η βόλτα με το σκάφος του Τόμπσον κι η ατάκα για τον «Καπετάν Κλέι»
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Μια διαφορετική στιγμή για τους Μαϊάμι Χιτ εκτός παρκέ, με τον Κλέι Τόμπσον να υποδέχεται τους συμπαίκτες του στο σκάφος του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο από τη βόλτα, συνοδεύοντάς το με μια χαρακτηριστική λεζάντα. «Βόλτα με το πλοίο με τον Καπετάν Κλέι», έγραψε ο Έλληνας «σταρ» για τον συμπαίκτη του.

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