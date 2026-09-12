Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η βόλτα με το σκάφος του Τόμπσον κι η ατάκα για τον «Καπετάν Κλέι»
Ο Κλέι Τόμπσον πήρε μαζί του στο σκάφος τους συμπαίκτες του στους Μαϊάμι Χιτ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μοιράζεται στιγμιότυπο από τη βόλτα.
Μια διαφορετική στιγμή για τους Μαϊάμι Χιτ εκτός παρκέ, με τον Κλέι Τόμπσον να υποδέχεται τους συμπαίκτες του στο σκάφος του.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο από τη βόλτα, συνοδεύοντάς το με μια χαρακτηριστική λεζάντα. «Βόλτα με το πλοίο με τον Καπετάν Κλέι», έγραψε ο Έλληνας «σταρ» για τον συμπαίκτη του.
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