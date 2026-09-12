Ηρακλής και Ατρόμητος μετρούν δυνάμεις στο Πανθεσσαλικό - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το οποίο αποτελεί την προσωρινή έδρα της ομάδας, καθώς το Καυτανζόγλειο δεν είναι διαθέσιμο. Οι δύο ομάδες αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση, σε ένα πρωτάθλημα που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα.

Ο «Γηραιός» μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα, τον Βόλο στη 2η αγωνιστική και τον Αστέρα AKTOR στην 3η, έχοντας συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς.

Στον πάγκο της ομάδας επιστρέφει ο προπονητής, Βάλτερ Ματσάρι που εξέτισε την ποινή του. Ο Ιταλός προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μπαρσένας που υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση και στον ανέτοιμο Χρομάντα.

Από την πλευρά του Ατρομήτου, το πρόγραμμα των πρώτων αγωνιστικών ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς αντιμετώπισε κατά σειρά τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα. Η ομάδα του Κέρκεζ θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθείς Χουάν Χοσέ Περέα. Αντίθετα, ο Μουτουσαμί δεν υπολογίζεται λόγω τιμωρίας, ενώ εκτός παραμένει και ο τραυματίας Νούνιες.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.