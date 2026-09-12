Το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ επέστρεψε στο Youth League, φιλοξενώντας στο Σεραφείδειο την αντίστοιχη ομάδα της αυστριακής ΛΑΣΚ.

Το τελικό 0-0 μάλλον αδικεί την προσπάθεια των παικτών της «Ένωσης» που έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο κι έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες για γκολ.

Η κάμερα του AEK TV ήταν κοντά στα παιδιά σε όλη αυτή την τόσο σημαντική μέρα τους: στην άφιξή τους στο Σεραφείδειο, στην προθέρμανσή τους, στην εμψυχωτική ομιλία του προπονητή Περικλή Παπαπαναγή μέσα στα αποδυτήρια και, βέβαια, στον αγωνιστικό χώρο, καταγράφοντας την προσπάθειά τους, αλλά και τις αθέατες πλευρές του αγώνα.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, μίλησε στο ΑΕΚ TV ο αμυντικός Θανάσης Φιλιππιάδης.

Ζήστε ξανά αυτή την τόσο σημαντική για την Ακαδημία της ΑΕΚ ημέρα μέσα από αυτό το τετράλεπτο βίντεο.