Ηρακλής: Με δύο απουσίες κόντρα στον Ατρόμητο

Ο «Γηραιός» πήρε σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα με το διπλό στην Τρίπολη και πλέον αναζητά το πρώτο του σερί νικών στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (12/09, 21:00).

Ο Ηρακλής θα αγωνιστεί ως τυπικά γηπεδούχος στο Πανθεσσαλικό, καθώς το Καυτανζόγλειο δεν είναι ακόμη διαθέσιμο. Παρά την αλλαγή έδρας, οι Θεσσαλονικείς αναμένεται να έχουν και πάλι τη δυναμική στήριξη των φιλάθλων τους.

Στον πάγκο επιστρέφει ο Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του και θα καθοδηγήσει ξανά την ομάδα του. Ο Ιταλός τεχνικός δεν υπολογίζει στον Μπαρσένας, που υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση, ενώ εκτός παραμένει και ο ανέτοιμος Χρομάντα.

Η αποστολή του Ηρακλή:

Αθανασιάδης, Τσιντώτας, Καρακασίδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Ρος, Νίζετ, Σόρια, Νανού, Μουνιόθ, Μιρ, Λαουρίτσεν, Ραντόγια, Μορένο, Κράιντς, Αναστασιάδης, Σουρλής, Καϊμπουέ, Λόπεθ, Κούστα, Μάρκες, Κόλιτς.