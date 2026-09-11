Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία για «βόμβα» Σαλάχ-Εντίν!

Ουναΐ και Λούζα, είναι πολύ πιθανό να μην είναι οι μόνοι Μαροκινοί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι», στην τελική ευθεία της μεταγραφικής περιόδου (ολοκληρώνεται 15 Σεπτεμβρίου) προσπαθούν να «κλείσουν» τη… βόμβα, Ανάς Σαλάχ-Εντίν.

Ο διεθνής αριστερός μπακ-χαφ των «λιονταριών», ανήκει στη Ρόμα, με τους Ιταλούς να μην τον υπολογίζουν. Κατάσταση που πάει να εκμεταλλευτεί το «τριφύλλι», για να προσθέσει έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του. Ανεβάζοντας κατακόρυφα την ποιότητα και σε αυτή τη θέση.

Οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο και ουσιαστικά ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες. Χωρίς, ακόμη, να έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Το Σάββατο είναι κρίσιμη μέρα για την ολοκλήρωση του deal. Με την αισιοδοξία για επίτευξη της μεταγραφής, να είναι μεγάλη.

Τον ποδοσφαιριστή τον ήθελε ο Ολυμπιακός και προσπάθησε να τον αποκτήσει για αρκετές εβδομάδες. Χωρίς τελικά να τα καταφέρνει.

Είναι 24ων χρόνων, γεννημένος στην Ολλανδία. Έχει αγωνιστεί σε Τβέντε, Άγιαξ, Ρόμα, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν δανεικός στην PSV, έχοντας 25 συμμετοχές. Είναι διεθνής με το Μαρόκο, έχει 13 αγώνες και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο έπαιξε σε 4 παιχνίδια.