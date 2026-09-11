Ultimate Championship: «Πέταξε» στη δεύτερη θέση ο Καραλής, πίσω από τον Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship, με τον Μόντο Ντουπλάντις να παίρνει τη νίκη.

Ultimate Championship: «Πέταξε» στη δεύτερη θέση ο Καραλής, πίσω από τον Ντουπλάντις
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πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5.60μ., 5.80μ. και 5.95μ. Στα 6.05μ. χρειάστηκε τρεις προσπάθειες, καθώς στη δεύτερη είχε μια άτσαλη πτώση που προκάλεσε ανησυχία, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.

Ο Καραλής συνέχισε μόνος μαζί με τον Ντουπλάντις και στα 6.15μ. έκανε ένα εντυπωσιακό άλμα, περνώντας τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια. Ο Σουηδός απάντησε άμεσα, διατηρώντας την πρώτη θέση και οδηγώντας τη μονομαχία στα 6.20μ.

Εκεί ο «Μανόλο» άγγιξε τον πήχη με το στήθος στην πρώτη του προσπάθεια, ενώ στη συνέχεια αποφάσισε να μεταφέρει τις δύο τελευταίες προσπάθειές του στα 6.25μ. Δεν κατάφερε, όμως, να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ύψος και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση.

Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.20μ. με την πρώτη και αναδείχθηκε ο πρώτος Ultimate Champion στο επί κοντώ.

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