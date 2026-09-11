Ultimate Championship: Η άτσαλη πτώση του Καραλή στα 6.05μ. (video)

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 5.60μ., 5.80μ. και 5.95μ. στο Ultimate Championship, όμως οι δύο πρώτες προσπάθειές του στα 6.05μ. δεν ήταν επιτυχημένες, με τη δεύτερη να προκαλεί ανησυχία λόγω της άτσαλης πτώσης του.

Ultimate Championship: Η άτσαλη πτώση του Καραλή στα 6.05μ. (video)
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Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα του, καθώς πέρασε με την πρώτη προσπάθεια και τα τρία πρώτα ύψη, από τα 5.60μ. μέχρι και τα 5.95μ.

Στη συνέχεια ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στα 6.05μ., ύψος που επιχείρησε να ξεπεράσει για πρώτη φορά. Στην πρώτη του προσπάθεια δεν κατάφερε να περάσει τον πήχη, ενώ ούτε στη δεύτερη είχε καλύτερη τύχη.

Μάλιστα, στη δεύτερη προσπάθεια ο Έλληνας άλτης δεν ακούμπησε καν τον πήχη και έπεσε με την πλάτη στα στρώματα, κοντά στη βαλβίδα. Η άτσαλη πτώση του προκάλεσε στιγμιαία ανησυχία, με τους παρευρισκόμενους να περιμένουν να δουν αν είναι καλά.

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