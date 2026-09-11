Τσέλσι: Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2032 για τον Πέδρο Νέτο

Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή τις ικανότητες του Πέδρο Νέτο, εκτιμώντας ιδιαίτερα τις επιθετικές αρετές του, τη δυνατότητά του να πιέζει και να αμύνεται ψηλά, αλλά και την αγωνιστική του προσωπικότητα.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός είχε ήδη αποδείξει και πριν από την άφιξη του Ισπανού τεχνικού στην Τσέλσι ότι αποτελεί σημαντικό μέλος του ρόστερ. Η διοίκηση των «μπλε» θέλησε, έτσι, να επιβραβεύσει την παρουσία του, προχωρώντας στην επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Νέτο υπέγραψε νέο συμβόλαιο που τον κρατά στο Λονδίνο μέχρι το 2032, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.