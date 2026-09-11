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Κοντά στη Χετάφε ο Ρενάτο Σάντσες

Ο Ρενάτο Σάντσες βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του, μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Παρί Σεν Ζερμέν και η Χετάφε είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Πορτογάλο μέσο.

Κοντά στη Χετάφε ο Ρενάτο Σάντσες
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Ελεύθερος στην αγορά κυκλοφορεί πλέον ο Ρενάτο Σάντσες, καθώς ο Πορτογάλος μέσος αποδεσμεύτηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση του συμβολαίου του.

Ο 29χρονος χαφ αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της ελεύθερης αγοράς, με αρκετές ομάδες να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού «Foot Mercato», η Χετάφε έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα για την απόκτηση του Πορτογάλου, ο οποίος φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μετακίνησής του στη La Liga.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το γαλλικό Μέσο, οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, με την ισπανική ομάδα να εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

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