· ΑΕΚ · Ολυμπιακός

Αποχώρησαν οι φίλοι της ΑΕΚ από το γήπεδο (vid)

Οι «κιτρινόμαυροι» αποχώρησαν από το κλειστό της Ρόδου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της Sunel Arena στον Ολυμπιακό.

Αποχώρησαν οι φίλοι της ΑΕΚ από το γήπεδο (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το σίριαλ της παραχώρησης της Sunle Arena στον Ολυμπιακό από την ΑΕΚ φαίνεται πως θα έχει πολλά επεισόδια ακομά.

Οι φίλοι της ομάδας του "Δικεφάλου" έχουν ξεκαθαρίσει την αντίθεσή τους για το συγκεκριμένο γεγονός, απέναντι στη διοίκηση της ομάδας τους και απόψε το πήγαν και ένα βήμα παραπέρα.

Οι "κιτρινόμαυροι" οπαδοί λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στη Ρόδο αποχώρησαν από το κλειστό του νησιού σε ένδειξη διαμαρτυρίας γι αυτή τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:52 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Ντουμπάι επικράτησε της Εφές στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Ουόκαπ

21:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Βραβεύτηκαν Βεζένκοβ και Μπαρτζώκας στην Κύπρο (video)

21:26 GREEK BASKET LEAGUE

Αποχώρησαν οι φίλοι της ΑΕΚ από το γήπεδο (vid)

21:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε «έκρυψαν» την μπάλα (video)

21:12 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση και βράβευση για Αλβέρτη, Διαμαντίδη και Μπατίστ (vid)

21:08 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπάνζα για τον «Δικέφαλο»

21:03 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Λεσόρ και Χουάντσο ύψωσαν... τείχος στην άμυνα (video)

20:46 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Τα highlights από το φιλικό στην Κύπρο

20:42 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Ο Μπαρσένας υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση

20:38 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ομπράντοβιτς το πρώτο… αίμα – Εκνευρίστηκε με τον Μαντζούκα (Video)

20:24 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τούρκος δημοσιογράφος αποκαλύπτει ενδιαφέρον για τον Σαλάχ-Εντίν

20:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Καταπράσινη ατμόσφαιρα στη Ρόδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας