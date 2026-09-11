Αποχώρησαν οι φίλοι της ΑΕΚ από το γήπεδο (vid)

Το σίριαλ της παραχώρησης της Sunle Arena στον Ολυμπιακό από την ΑΕΚ φαίνεται πως θα έχει πολλά επεισόδια ακομά.

Οι φίλοι της ομάδας του "Δικεφάλου" έχουν ξεκαθαρίσει την αντίθεσή τους για το συγκεκριμένο γεγονός, απέναντι στη διοίκηση της ομάδας τους και απόψε το πήγαν και ένα βήμα παραπέρα.

Οι "κιτρινόμαυροι" οπαδοί λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στη Ρόδο αποχώρησαν από το κλειστό του νησιού σε ένδειξη διαμαρτυρίας γι αυτή τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού.