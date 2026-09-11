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Ομπράντοβιτς: «Να δώσουμε τα πάντα για τον κόσμο που μας υποστηρίζει»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού μίλησε για τον κόσμο της ομάδας και τη δουλειά των «πράσινων».

Ομπράντοβιτς: «Να δώσουμε τα πάντα για τον κόσμο που μας υποστηρίζει»
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Απολύτως τυπικό παιχνίδι προετοιμασίας χαρακτήρισε το ματς με την ΑΕΚ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ξεκαθάρισε πως η ομάδα του έχει πολλή δουλειά ακόμα μπροστά της για να μπορέσει να κάνει χαρούμενο τον κόσμο της.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι τυπικό παιχνίδι προετοιμασίας. Έχουμε να φτιάξουμε πολλά ακόμα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο».

Για την επιστροφή του στον πάγκο του Παναθηναϊκού είπε: «Σε σχέση με την τελευταία φορά έχουμε πολλές διαφορές και πολλές ομοιότητες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε και να δώσουμε τα πάντα για τον κόσμο που είναι δίπλα μας και μας υποστηρίζει».

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