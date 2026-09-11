«Πράσινα» αποκαλυπτήρια και εύκολη νίκη (78-56) επί της ΑΕΚ

Εύκολο απόγευμα για τον... μισό Παναθηναϊκό στο νησί της Ρόδου κόντρα στην ΑΕΚ. Η ομάδα του "τριφυλλιού" έκανε τα ανεπίσημα αποκαλυπτήριά της, παρά το γεγονός ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε να διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απουσίες.

Ο Σέρβος τεχνικός είδε την ομάδα του να επικρατεί με άνεση της ομάδας του καλού του φίλου, Ντράγκαν Σάκοτα, με τον Παναθηναϊκό παρά τα πολλά προβλήματα να δείχνει πολλά καλά στοιχεία, δεδομένης της χρονικής περιόδου στην οποία βρισκόμαστε.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, "έκλεψε" την παράσταση, μιας και γέμισε το κλειστό δίνοντας ένα καταπράσινο χρώμα, αποθεώνοντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο οποίος επέστρεψε στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδα έπειτα από 14 χρόνια.

Πολύ… χαλαρό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση, με τους «πράσινους» να είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούσαν να βρουν τα πατήματά τους και τον ρυθμό τους. Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου ήταν οι πέντε πρώτες επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να βάλει δύσκολα στους παίκτες του «τριφυλλιού». Στα πρώτα λεπτά οι άμυνες έκαναν τη διαφορά, αλλά μετά το πρώτο μισό τα πράγματα άλλαξαν (11-10 στο 5’).

Κάπου εκεί πέρασαν στο παρκέ οι Σιλβέν Φρανσίσκο και Ιζάκ Μπόνγκα και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο πρώτος έκανε σοβαρή δουλειά στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας τους, ενώ οι άλλοι δύο έδειξαν κάτι από την άμυνα που θα παίξει ο Παναθηναϊκός προσεχώς. Ο Γάλλος point guard το πήρε πάνω του επιθετικά, ενώ ο Παναθηναϊκός με πολύ καλές άμυνες, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου προηγήθηκε με 7 πόντους, 19-12.

Με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται με 22-17 για τον Παναθηναϊκό.

Καλύτερη η εικόνα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μια εικόνα που προήλθε κυρίως από τις αμυντικές προσπάθειες των «πράσινων» οι οποίοι σήκωσαν… τοίχος στην επίθεση της ΑΕΚ. Είναι χαρακτηριστικό πως με τον Μπάντιο να πιέζει στην περιφέρεια τους και Χουάντσο και Μπόνγκα να κάνουν καταπληκτική δουλειά ο Παναθηναϊκός άνοιγε τη διαφορά. Η διπλή τάπα των Λεσόρ και Χουάντσο πάνω στον Τζότζεφ, αλλά και αυτή του Μπάντιο στον Λαρεντζάκη, έδωσαν την ευκαιρία γι9α δύο τρίποντα στον Παναθηναϊκό με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να ξεφύγουν στο σκορ με 30-18.

Πολλές αλλαγές για Παναθηναϊκό και εύκολα οι «πράσινοι»

Στο δεύτερο μισό της δεύτερης περιόδου ο Ομπράντοβιτς είχε την ευκαιρία να κάνει αλλαγές, τη στιγμή που η ΑΕΚ έβρισκε λύσεις από τον Τζότζεφ, αλλά και από γκολ φάουλ των Κατσίβελη και Λαρεντζάκη. Όμως ο Παναθηναϊκός είχε συγκέντρωση, είχε λύσεις και με τους Γκραντ και Φρανσίσκο να δίνουν λύσεις και τον Γιαμπουσέλε να απειλεί από μακριά από θέση «5» οι «πράσινοι» πήγαν στα αποδυτήρια με τη διαφορά στη μέγιστη τιμή τους. Στο +13 και 42-29.

Η άμυνα του Παναθηναϊκού και τα χαμένα ριμπάουντ της ΑΕΚ

Η δουλειά που θέλουν και οι δύο ομάδες ακόμα φάνηκε ακόμα περισσότερο στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προσπαθούσε με συνεχείς αλλαγές να κρατάει φρέσκια την ομάδα του, θέλοντας να βλέπει τους παίκτες του να βρίσκουν λύσεις και ρυθμό από την άμυνα. Ο Μπάντιο συνέχιζε να είναι εξαιρετικός σε αυτό το κομμάτι, τη στιγμή που ο Ντράγκαν Σάκοτα είχε πολλά παράπονα από τους παίκτες του λόγω του ότι έχαναν πολλά ριμπάουντ δίνοντας δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στον Παναθηναϊκό.

Αποθέωση για Βαρβαρίτη

Στο σημείο αυτό ο Παναθηναϊκός έφτασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, στους 16 πόντους, με τους «πράσινους» να έχουν βάλει το νερό στο… αυλάκι. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έριξε στη «μάχη» και τον 16χρονο Ιάσωνα Βαρβαρίτη, ο οποίος μπήκε με το… δεξί στο ματς και με τρίποντο «έγραψε» το 59-43, παίρνοντας τα εύσημα από τον Σέρβο τεχνικό, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως καταχειροκροτήθηκε και από τον πάγκο της ΑΕΚ.

Εύκολα μέχρι το φινάλε

Με το ξεκίνημα της τέταρτη περιόδου ο Τζέριαν Γκραντ έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 20 πόντους, 64-43 με το παιχνίδι ουσιαστικά να έχει ρίξει αυλαία. Ομπράντοβιτς και Σάκοτα προχωρούσαν σε συνεχείς αλλαγές θέλοντας να βγάλουν συμπεράσματα, με τον Γιαμπουσέλε πέντε λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα να κάνει το 70-52.

Τα Δεκάλεπτα: 22-17, 42-29, 62-43, 78-56