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Λαρεντζάκης: «Έκανα μία λάθος χειρονομία, ελπίζω να με συγχωρέσει ο κόσμος της ΑΕΚ»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε για την επιστροφή του στην ΑΕΚ μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR και αναφέρθηκε στη χειρονομία του, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι φίλοι της Ένωσης θα τον συγχωρήσουν.

Λαρεντζάκης: «Έκανα μία λάθος χειρονομία, ελπίζω να με συγχωρέσει ο κόσμος της ΑΕΚ»
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Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επέστρεψε στην ΑΕΚ και μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR αναφέρθηκε στη νέα σελίδα της καριέρας του με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Ο διεθνής γκαρντ στάθηκε και στη χειρονομία που είχε κάνει στο παρελθόν, τονίζοντας πως γνωρίζει ότι έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις τάξεις των φίλων της Ένωσης.

Ο Λαρεντζάκης εξέφρασε την επιθυμία να αφήσει πίσω του το συγκεκριμένο περιστατικό και να κερδίσει ξανά την αποδοχή του κόσμου της ΑΕΚ.

Οι δηλώσεις του Λαρεντζάκη:

Για την επιστροφή του στην ΑΕΚ:

«Νιώθω χαρούμενος, νιώθω ότι έχω μεγάλο κίνητρο να παίξω μπάσκετ. Έχω κάνει μισή προπόνηση με την ομάδα με όσα έγιναν και αργήσαμε. Νιώθω καλά. Σίγουρα, χρειαζόμαστε αρκετή δουλειά για να είμαστε όπως πρέπει στο ξεκίνημα της σεζόν».

Για τον αγώνα:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μία γεμάτη ομάδα, ακόμα και με τόσες απουσίες. Είχαμε και εμείς κάποιες, αλλά έχουν μέγεθος, ποιότητα, τα πάντα. Ήταν ένα δυνατό φιλικό για να καταλάβουμε τι συμβαίνει».

Για τα σχόλια για την επιστροφή του:

«Καλώς ή κακώς, τα βλέπω και τα διαβάζω. Ξέρω και καταλαβαίνω τι γίνεται. Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ. Έκανα μία λάθος χειρονομία και πάνω στους σφυγμούς ενός αγώνα και σίγουρα επειδή έχω περάσει στην πρώτη μου θητεία εδώ πολύ όμορφα πετυχαίνοντας πράγματα δεν θα έπρεπε να το κάνω. Ελπίζω να με συγχωρέσουν και να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι μια χρονιά που έχουμε υψηλό στόχο και τους θέλουμε κοντά μας. Ήταν μία στιγμή λάθους, παίζω με το πάθος και το ένστικτο, δεν έπρεπε να το κάνω σίγουρα».

Για το αν θα παίξει για το σήμα:

«Παίζω πάντα. Μου αρέσει να κερδίζω και να δίνω το 100%. Στόχος είναι πάντα η νίκη. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν προσπάθησα. Θέλω να κερδίζω, έχω πείσμα, είμαι ανταγωνιστικός. Πάμε παρακάτω και να είμαστε όλοι μαζί».

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