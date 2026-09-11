Στον Ολυμπιακό ο Σαλάχ

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χισάμ Σαλάχ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ενισχύοντας σημαντικά το τμήμα χάντμπολ του συλλόγου.

Ο Αιγύπτιος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη για λογαριασμό των «ερυθρόλευκων», έχοντας περάσει κάτι παραπάνω από τη μισή του ζωή στη Ζάμαλεκ της Αιγύπτου.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χισάμ Σαλάχ. Ο διεθνής Αιγύπτιος αριστερός ίντερ (30/1/2002, 1,99μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.

Μετά από 13 χρόνια στην Ζάμαλεκ, ο 24χρονος αριστερός ίντερ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, για λογαριασμό των «ερυθρόλευκων». Στην Ζάμαλεκ έκανε τα πρώτο του βήματα στο χάντμπολ και «ανέβηκε» στην πρώτη ομάδα, τη σεζόν 2020-21. Είναι διεθνής με την Εθνική Αιγύπτου.

Η δήλωση του Χισάμ Σαλάχ: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό. Μετά από 13 χρόνια στην Ζάμαλεκ, βρίσκομαι πλέον εδώ. Από έναν μεγάλο σύλλογο σε έναν ακόμη μεγάλο σύλλογο, με υψηλούς στόχους και με τη φιλοδοξία να διεκδικήσουμε τίτλους. Ονειρεύομαι να κατακτήσω έναν τίτλο στην Ευρώπη από τότε που ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα ως αθλητής. Στην Αίγυπτο, γνωρίζουμε πολύ καλά τον Ολυμπιακό, λόγω της μεγάλης ιστορίας του συλλόγου. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε έναν μεγάλο σύλλογο και τώρα, συνεχίζω την καριέρα μου σε έναν ακόμη μεγάλο σύλλογο».