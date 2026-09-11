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Ατρόμητος: Με Περέα στην αποστολή για το ματς με τον Ηρακλή

Ο Ατρόμητος αναζητά την πρώτη του νίκη στη Stoiximan Super League απέναντι στον Ηρακλή, με τον νεοαποκτηθέντα Χουάν Χοσέ Περέα να βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή.

Ατρόμητος: Με Περέα στην αποστολή για το ματς με τον Ηρακλή
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Ο Ατρόμητος προέρχεται από την εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Καλαμάτα και μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό.

Η ομάδα του Περιστερίου θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και να πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στη Stoiximan Super League, αντιμετωπίζοντας τον Ηρακλή το Σάββατο (12/09, 21:00) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθείς Χουάν Χοσέ Περέα, ο οποίος αποτελεί το νέο πρόσωπο για τον Ατρόμητο.

Αντίθετα, ο Μουτουσαμί δεν υπολογίζεται λόγω τιμωρίας, ενώ εκτός παραμένει και ο τραυματίας Νούνιες.

Η αποστολή του Ατρομήτου:

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Κώτσης, Τσιγγάρας, Μπάτος, Σερζίνιο, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας, Τσιλούλης.

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