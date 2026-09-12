Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Νέα ήττα και κατήφορος για τη Μαρσέιγ

Η ομάδα της Μασσαλίας δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στη δυνατή Ρεν, η οποία εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και πανηγύρισε ένα ακόμη σημαντικό τρίποντο.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Τόμασον στο 52ο λεπτό, όταν μετά από σύγχυση στην περιοχή βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Ρεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφτασε στην τρίτη διαδοχική νίκη της, ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από την άλλη, η Μαρσέιγ υπέστη ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα, μετά τις ήττες από Μονακό και Παρί FC, και συνεχίζει να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία.