Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Νέα ήττα και κατήφορος για τη Μαρσέιγ
Η Μαρσέιγ γνώρισε ακόμη μία ήττα στη Ligue 1, αυτή τη φορά με 1-0 από τη Ρεν εκτός έδρας.
Η ομάδα της Μασσαλίας δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στη δυνατή Ρεν, η οποία εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και πανηγύρισε ένα ακόμη σημαντικό τρίποντο.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Τόμασον στο 52ο λεπτό, όταν μετά από σύγχυση στην περιοχή βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Η Ρεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφτασε στην τρίτη διαδοχική νίκη της, ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.
Από την άλλη, η Μαρσέιγ υπέστη ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα, μετά τις ήττες από Μονακό και Παρί FC, και συνεχίζει να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία.
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23:03 ΣΠΟΡ