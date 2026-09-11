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Μήνυμα στήριξης της Ντόρτμουντ σε Κωνσταντέλια: «Η επιστροφή ξεκινάει εδώ»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στάθηκε άτυχος στο ξεκίνημα της παρουσίας του στη Ντόρτμουντ, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού, με τον γερμανικό σύλλογο να βρίσκεται στο πλευρό του.

Μήνυμα στήριξης της Ντόρτμουντ σε Κωνσταντέλια: «Η επιστροφή ξεκινάει εδώ»
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στη νέα σελίδα της καριέρας του, όμως ο σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο ανέτρεψε τα δεδομένα και τον θέτει πλέον εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα.

Η αποκατάσταση αναμένεται απαιτητική και θα χρειαστεί υπομονή, συνέπεια και καθημερινή δουλειά από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Ωστόσο, ο ίδιος δεν θα είναι μόνος σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Η Ντόρτμουντ έχει δείξει έμπρακτα τη στήριξή της στον Κωνσταντέλια, προσφέροντάς του την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη. Ο σύλλογος δημοσίευσε στα social media φωτογραφία του Κωνσταντέλια από το νοσοκομείο, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Η επιστροφή ξεκινάει εδώ».

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