Μήνυμα στήριξης της Ντόρτμουντ σε Κωνσταντέλια: «Η επιστροφή ξεκινάει εδώ»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στη νέα σελίδα της καριέρας του, όμως ο σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο ανέτρεψε τα δεδομένα και τον θέτει πλέον εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα.

Η αποκατάσταση αναμένεται απαιτητική και θα χρειαστεί υπομονή, συνέπεια και καθημερινή δουλειά από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Ωστόσο, ο ίδιος δεν θα είναι μόνος σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Η Ντόρτμουντ έχει δείξει έμπρακτα τη στήριξή της στον Κωνσταντέλια, προσφέροντάς του την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη. Ο σύλλογος δημοσίευσε στα social media φωτογραφία του Κωνσταντέλια από το νοσοκομείο, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Η επιστροφή ξεκινάει εδώ».